Capacita IMM a personal de empresa en prevención de la violencia en Ciudad Juárez

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Jornada abordó consentimiento, acoso y seguridad digital como parte de estrategia municipal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) concluyó una jornada de capacitación en prevención de la violencia dirigida al personal de la empresa Invisibles Systems, como parte de su estrategia para promover entornos laborales más seguros e igualitarios.

La capacitación se desarrolló durante una semana y estuvo enfocada en brindar herramientas para la identificación y atención de distintas formas de violencia, mediante sesiones dirigidas al personal operativo del turno vespertino.

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Entre los temas abordados se incluyeron tipos y modalidades de violencia, consentimiento sexual, mitos del amor romántico, sexting, seguridad digital y acoso sexual callejero, con el objetivo de generar mayor conciencia entre las y los participantes.

En el marco de la campaña “Esto también es violencia”, se compartió información sobre conductas normalizadas que constituyen violencia física, psicológica, económica, patrimonial y sexual, a fin de facilitar su reconocimiento en la vida cotidiana.

“Se busca que las y los asistentes puedan identificar estas manifestaciones a través de ejemplos claros”

El IMM destacó que estas acciones fortalecen las capacidades del personal para prevenir, detectar y atender situaciones de violencia, además de fomentar la reflexión colectiva en los espacios laborales.

La dependencia subrayó que este tipo de intervenciones forman parte de una política pública orientada a promover la igualdad y la construcción de entornos respetuosos, mediante la sensibilización y participación activa de distintos sectores de la sociedad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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