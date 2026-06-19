Capacita CEMPO a personal municipal en atención con pertinencia cultural

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La formación busca fortalecer el respeto a la diversidad y mejorar los servicios dirigidos a comunidades originarias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Centro Municipal de Pueblos Originarios (CEMPO) impartió una capacitación dirigida al personal de la Coordinación de Atención Ciudadana del Suroriente con el propósito de fortalecer la atención pública desde una perspectiva de inclusión, respeto y reconocimiento de la diversidad cultural.

La actividad, denominada “Pertinencia Cultural en la Práctica Municipal”, estuvo orientada a proporcionar herramientas que permitan a los servidores públicos brindar un servicio más adecuado a las comunidades originarias que residen en Ciudad Juárez.

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El objetivo principal fue sensibilizar al personal sobre las dinámicas culturales de los pueblos indígenas y fortalecer su capacidad para ofrecer atención con respeto a la identidad y los derechos de estas comunidades.

Durante la capacitación se abordaron temas relacionados con la eliminación de barreras de comunicación, la comprensión intercultural y la importancia de promover un trato digno y equitativo dentro de la administración pública.

La jornada incluyó herramientas prácticas para mejorar los protocolos de atención cuando se trabaja directamente con población indígena, así como elementos orientados a fomentar una mayor sensibilidad institucional.

“La intención es dotar a los servidores públicos de los conocimientos necesarios para entender las dinámicas culturales y ofrecer una atención de calidad que respete la identidad de los pueblos originarios”.

La capacitación fue impartida por Fabiola Vázquez Tobón, encargada de Vinculación y Difusión del CEMPO, en las instalaciones de este organismo municipal.

Entre las personas participantes estuvieron integrantes de la Coordinación de Atención Ciudadana del Suroriente, quienes reforzaron conocimientos relacionados con inclusión, diversidad cultural y atención ciudadana con enfoque intercultural.

El Centro Municipal de Pueblos Originarios destacó que este tipo de actividades forman parte de las estrategias permanentes para fortalecer la profesionalización del servicio público y promover una relación más cercana y respetuosa con las comunidades indígenas asentadas en la región.

Las autoridades municipales señalaron que la pertinencia cultural constituye una herramienta fundamental para garantizar servicios públicos accesibles y libres de discriminación, especialmente en una ciudad caracterizada por la diversidad de comunidades y grupos culturales que la integran.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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