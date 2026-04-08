Califica Pérez Cuéllar de irresponsables críticas de Maru Campos por adeudo fiscal

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El alcalde afirmó que la deuda con el SAT es heredada y rechazó señalamientos sobre distracción en su gestión.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar calificó como irresponsables las críticas de la gobernadora Maru Campos en torno al adeudo del Municipio con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La controversia surge luego de que la mandataria estatal atribuyera el adeudo a una supuesta distracción del alcalde por actividades políticas, en referencia a su participación en procesos electorales.

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Pérez Cuéllar rechazó estos señalamientos y aseguró que se trata de un adeudo heredado correspondiente al ejercicio fiscal 2021, previo al inicio de su administración.

El edil explicó que el monto original asciende a 114 millones de pesos por concepto de ISR retenido a trabajadores municipales, y destacó que su gobierno logró un acuerdo con autoridades federales para cubrir únicamente el 25 por ciento de dicha cantidad.

Asimismo, sostuvo que su administración ha trabajado en atender la situación financiera del municipio, al tiempo que negó estar distraído en sus funciones.

El alcalde también consideró que las críticas responden a un contexto político, al señalar que hay actores que aprovechan cualquier tema para cuestionar su gestión.

Por su parte, la gobernadora Maru Campos cuestionó la actuación del edil y calificó como indebido el manejo del tema, en el marco del debate sobre responsabilidades administrativas en el municipio.

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