Refuerza Seguridad Vial campaña para prevenir atropellos en Ciudad Juárez

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Personal de la corporación realizó jornadas informativas en dos cruceros de alta circulación vehicular.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial llevó a cabo una nueva jornada de volanteo como parte de la campaña “Pongamos Freno a los Atropellos”, con el objetivo de promover una mayor conciencia entre conductores y peatones sobre la importancia de respetar las normas de tránsito.

Las actividades se desarrollaron en dos de los principales cruces de la ciudad: el bulevar Zaragoza y la calle Piña, así como la avenida De las Torres y el bulevar Independencia, donde personal de la corporación distribuyó material informativo a los usuarios de la vía pública.

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Durante la jornada, los agentes compartieron recomendaciones enfocadas en la prevención de accidentes, exhortando a la ciudadanía a adoptar conductas responsables al desplazarse por las calles y avenidas de la ciudad.

Entre las principales sugerencias difundidas se encuentra el respeto a los señalamientos de tránsito, evitar distracciones al conducir y mantener una actitud de cortesía hacia peatones y otros automovilistas.

La campaña forma parte de las acciones permanentes que impulsa la dependencia municipal para fortalecer la cultura vial y reducir los riesgos asociados a los hechos de tránsito, especialmente aquellos que involucran a peatones.

La campaña “Pongamos Freno a los Atropellos” busca promover una movilidad más segura y responsable entre automovilistas y peatones.

Seguridad Vial destacó que la prevención y el respeto mutuo entre quienes utilizan las vialidades son elementos fundamentales para disminuir accidentes y construir entornos más seguros para toda la población.

La corporación reiteró que continuará realizando actividades de concientización en distintos puntos de Ciudad Juárez bajo el lema “Por una mejor cultura vial”, con el propósito de fortalecer la responsabilidad ciudadana al momento de transitar por la vía pública.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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