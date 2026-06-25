SCIPUB+: un asistente de escritura diseñado por investigadores para investigadores

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Octava entrega de la serie “IA en el laboratorio de las ideas”

En la entrega anterior pusimos a prueba SciSummary y descubrimos que recibir resúmenes científicos directamente en el correo electrónico ya es posible. Al final dejé una pregunta: ¿y si existiera una plataforma que no solo resumiera artículos, sino que nos ayudara a escribirlos, mejorando nuestro manuscrito, sugiriendo literatura y optimizando el texto para cumplir con los estándares de las revistas? Hoy ponemos a prueba SCIPUB+, una Inteligencia Artificial (IA) que marca un giro en esta serie: pasamos de leer documentos a escribirlos.

Imaginemos que llevamos semanas recopilando datos, hemos terminado el análisis estadístico y ahora viene la parte que muchos investigadores consideran la más difícil: sentarse a escribir. Estamos frente a la pantalla en blanco, sabemos lo que queremos decir, pero no encontramos cómo empezar la introducción, cómo estructurar la discusión o cómo redactar un resumen que enganche al editor. El bloqueo del escritor académico es real y SCIPUB+ promete ser el antídoto.

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SCIPUB+ (scipubplus.com) es una plataforma de IA diseñada específicamente por investigadores para investigadores. Su propuesta es distinta a todo lo que hemos explorado hasta ahora en esta serie: en lugar de trabajar con documentos ya escritos, SCIPUB+ nos acompaña en el proceso de crear uno desde cero. La plataforma ofrece diez asistentes especializados, cada uno enfocado en una sección específica del artículo científico: introducción, métodos, resultados, discusión, abstract y conclusiones, entre otros El procedimiento es interesante: estructura la escritura académica en formularios y flujos de trabajo que van guiando al usuario paso a paso, automatizando tareas repetitivas y reduciendo la reescritura innecesaria. Es decir, no se trata de que la IA escriba por nosotros, sino de que nos ayude a organizar las ideas, superar el bloqueo y producir borradores que luego pulimos con nuestro criterio. Además, SCIPUB+ cuenta con una sección llamada Academy donde ofrece técnicas y recursos para mejorar la escritura académica y recientemente incorporó SciDigest, una función que envía actualizaciones de investigación relevantes directamente al usuario La plataforma está disponible como aplicación de escritorio para Mac y Windows lo cual facilita trabajar sin depender del navegador. SCIPUB+ ofrece un plan gratuito con funcionalidades básicas y planes de pago para quienes necesiten acceso completo a todos los asistentes.

Para ponerla a prueba, simulé el proceso de escritura de un artículo sobre eficiencia en cadenas de suministro y realicé tres interacciones. En la primera, utilicé el asistente de introducción, proporcionándole mi tema, objetivos y algunas referencias clave. SCIPUB+ generó un borrador on una secuencia lógica que iba de lo general a lo particular, identificó el vacío de investigación e identificó el objetivo del estudio. No era una respuesta ideal, pero como inicio me ha ahorrado más de una hora de trabajo. En la segunda pruebo, usé el asistente de metodología, describiendo mi diseño experimental y variables. La IA organizó la información en subsecciones claras y propuso los elementos que debía incluir para cumplir estándares de revistas indexadas. En la tercera, donde ya fui exigente, le pedí que me ayudara con la discusión, proporcionándole los resultados principales. Aquí la respuesta tenía una estructura adecuada, pero las interpretaciones fueron genéricas; es decir, no tenía la profundidad analítica, por lo que la conexión con la literatura existente depende aún del investigador.

¿Qué se ha aprendido? Una de las fortalezas de SCIPUB+ son las destaco que los diez asistentes que cubren todas las secciones de un artículo científico, donde los flujos de trabajo guiados ayudan a romper el bloqueo del escritor, y la aplicación de escritorio funciona sin conexión constante. Además, la plataforma no escribe por uno, solo ayuda a escribir mejor. Sin embargo, una de las limitaciones es que los borradores generados requieren revisiones profundas y personalización por parte del investigador, las sugerencias que hace son genéricas si no se proporciona un contexto adecuado, y la curva de aprendizaje es mayor en comparación con las herramientas anteriores de esta serie. Por tal motivo, en una escala de cinco estrellas, a SCIPUB+ le otorgo cuatro en utilidad, tres en facilidad de uso y cuatro en accesibilidad económica.

SCIPUB+ es una transición natural en nuestra serie, donde pasamos de herramientas que nos ayudan a leer, ahora estamos en las que ayudan a escribir. SCIPUB+ permite estructurar ideas y vencer la página en blanco, lo que es útil para investigadores jóvenes que inician a publicar. Pero quiero ser enfático nuevamente y es que ninguna IA sustituye la voz propia del investigador.

Ahora, una pregunta para la próxima entrega: ¿y si pudiéramos hacerle preguntas directas a la ciencia y obtener respuestas respaldadas exclusivamente por artículos publicados y revisados por pares, con una herramienta desarrollada por uno de los institutos de inteligencia artificial más prestigiosos del mundo? Eso es lo que promete Asta, la plataforma del Allen Institute for AI que permite buscar y descubrir literatura científica de una manera distinta a las bases de datos tradicionales. La pondremos a prueba en nuestra siguiente entrega.

¡Nos leemos en la próxima entrega!

Jorge Luis García Alcaraz Ingeniero Industrial y Maestro en Ciencias de la Ingeniería Industrial conDoctorados en Ingeniería Industrial; Ingeniería, Diseño de Producto y Procesos Industriales; Ciencias y Tecnología Industrial; Ingeniería Mecánica por la Universidad de Zaragoza (España) y Postdoctorado en Procesos de Manufactura. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el Nivel III e investiga el modelado de sistemas de producción. Recibió el premio estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.