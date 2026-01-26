Brindó SSPM más de 200 apoyos a ciudadanos durante lluvias y nevada del fin de semana

Publicidad - LB2 -

Agentes auxiliaron a automovilistas y familias afectadas por las condiciones climáticas.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) brindó más de 200 apoyos a la ciudadanía durante el fin de semana, como parte de las acciones de auxilio implementadas ante las afectaciones provocadas por las lluvias y la caída de nieve registradas en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con la corporación, las intervenciones fueron posibles gracias a la coordinación entre la ciudadanía y las autoridades, a través de reportes realizados al Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata 911, comunicación directa a los números comunitarios de los distritos policiales, así como mediante recorridos de patrullaje preventivo.

Entre los apoyos más frecuentes otorgados por los elementos municipales se encuentran el paso de corriente a vehículos, empujar o remolcar automóviles varados en zonas inundadas o con encharcamientos, así como el traslado seguro de personas a sus domicilios o a zonas consideradas seguras.

Asimismo, los agentes realizaron labores para liberar el paso del agua en viviendas, con el objetivo de evitar acumulaciones que pudieran derivar en inundaciones y mayores daños materiales.

La SSPM informó que las personas atendidas expresaron su agradecimiento por la pronta respuesta de los agentes, destacando el respaldo brindado durante situaciones de riesgo generadas por la contingencia climática.

Finalmente, la corporación reiteró su compromiso de mantener activos los protocolos de actuación ante fenómenos naturales y exhortó a la población a utilizar los números oficiales para reportar cualquier emergencia, a fin de garantizar una atención oportuna y coordinada.

