Brinda SSPM apoyo comunitario con entrega de ropa y cobijas en albergue

La corporación municipal realizó acciones de proximidad social para atender a personas en situación vulnerable durante la temporada invernal.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) llevaron a cabo una jornada de apoyo comunitario mediante la entrega de ropa y cobijas a personas en situación vulnerable, como parte de las acciones de proximidad social impulsadas por la corporación durante la temporada invernal.

La actividad se desarrolló en el albergue Punto Cero, ubicado en el cruce de las calles Rosendo Arnaiz y Benito Juárez, en la colonia Kilómetro 27, un espacio que brinda resguardo temporal a personas que enfrentan condiciones adversas, particularmente ante las bajas temperaturas.

De acuerdo con la dependencia, estas acciones buscan proporcionar abrigo y apoyo básico a quienes más lo necesitan, reduciendo riesgos a la salud derivados del frío y fortaleciendo la atención preventiva en zonas donde se concentra población en situación de vulnerabilidad.

Además del apoyo material, la SSPM destacó que este tipo de intervenciones permiten reforzar la presencia institucional y el vínculo solidario entre los elementos preventivos y la comunidad, promoviendo una relación más cercana basada en la confianza y la atención directa.

La corporación señaló que la proximidad social forma parte de una estrategia integral que no solo contempla tareas de vigilancia, sino también acciones de carácter humano y social, especialmente en periodos críticos como la temporada invernal.

Con estas actividades, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones de apoyo social y prevención, contribuyendo al bienestar y la atención de los sectores más vulnerables de Ciudad Juárez.

