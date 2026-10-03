Brinda OMEJ descuentos para recuperar vehículos y se suma a campaña contra el cáncer de mama

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La dependencia atendió a 89 personas en la colonia La Enramada y ofreció facilidades para recuperar unidades durante una jornada ciudadana.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ) atendió a 89 personas durante una jornada realizada en la colonia La Enramada, donde ofreció descuentos para facilitar la recuperación de vehículos.

El titular de la dependencia, Jaime Flores Castañeda, participó en las actividades junto con 10 integrantes del personal municipal, quienes brindaron información sobre las facilidades disponibles y atendieron las solicitudes de los ciudadanos que acudieron al módulo.

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De acuerdo con el balance de la jornada, 27 mujeres y 62 hombres recibieron atención, para un total de 89 personas beneficiadas con orientación y acceso a los apoyos ofrecidos por la dependencia.

La OMEJ informó que durante las actividades se aplicaron descuentos para facilitar la recuperación de unidades, como parte de las acciones de atención ciudadana implementadas por el Gobierno Municipal. No se precisaron los porcentajes de descuento otorgados ni el número de vehículos recuperados.

Además de los servicios relacionados con los vehículos, el módulo de atención fue acondicionado con elementos de color rosa para sumarse a las actividades de sensibilización sobre el cáncer de mama que se desarrollan durante octubre.

La dependencia aprovechó la jornada para difundir entre la población un mensaje sobre la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama, incorporando esta acción de sensibilización a los servicios ofrecidos en La Enramada.

La participación de OMEJ formó parte de las actividades de atención directa realizadas en esta colonia, combinando las facilidades administrativas para propietarios de vehículos con la difusión de información preventiva durante el mes dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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