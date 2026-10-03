Ponen cinco Puntos Limpios a disposición de familias este fin de semana

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El Gobierno Municipal instaló contenedores en distintos sectores para facilitar el retiro de tiliches y residuos de gran tamaño.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal mantiene instalados cinco contenedores del programa Punto Limpio a tu Colonia en distintos sectores de la ciudad, con el propósito de apoyar a las familias que aprovechan el fin de semana para limpiar patios, viviendas y espacios exteriores.

El titular de la Dirección de Limpia, Gibrán Solís Kanahan, informó que tres de los puntos están relacionados con la octava jornada de Juárez Amanece Limpio, por lo que fueron colocados en colonias donde se realizan acciones de mejoramiento urbano.

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Los contenedores se encuentran en las calles Oasis Revolución y Enrique Terrazas, en la colonia Oasis Revolución II; en Rosa Imperial y Simio, de la colonia El Mármol; y en Constituyentes y Coronel Daniel Delgado, en la colonia México 68.

También se habilitó un Punto Limpio en el fraccionamiento La Enramada, sobre la calle Pradera del Cedro Blanco, entre Paseo del Sur y Hoja de Eucalipto, así como en las calles Huetzín y Totiquihuatzín, en la colonia Águilas de Zaragoza.

“Invitamos a las familias a aprovechar este fin de semana para hacer limpieza de sus patios, jardines y casas y disponer correctamente de aquello que ya no necesitan”, señaló Solís Kanahan.

El funcionario explicó que en estos espacios se pueden depositar muebles dañados, colchones, sillones, llantas, ropa de cambio de temporada, tiliches y otros objetos voluminosos que requieren una disposición especial.

La Dirección de Limpia pidió a la ciudadanía evitar el depósito de residuos peligrosos y tener especial cuidado con brasas o cenizas provenientes de carnes asadas, verificando que estén completamente apagadas antes de desecharlas.

Solís Kanahan también llamó a no dejar basura ni tiliches alrededor de los contenedores cuando se encuentren llenos, ya que esta práctica dificulta las maniobras para retirar la unidad y colocar una vacía.

“Si el contenedor está lleno, les pedimos aguantar un poquito los tiliches y esperar a que haya uno disponible. De esa manera podemos mantener el servicio y evitar que los residuos terminen nuevamente en la vía pública”, indicó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca facilitar la limpieza de hogares y colonias, promover una disposición responsable de residuos y contribuir al mantenimiento de una mejor imagen urbana en Ciudad Juárez.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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