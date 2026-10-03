Presentan en el MAHCH la antología “Desde tus ojos” de autores juarenses

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La obra reúne textos autobiográficos de diez escritores locales y fue presentada como parte de las actividades del IPACULT para impulsar la literatura en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH) albergó la presentación de la antología “Desde tus ojos, textos autobiográficos”, una publicación que reúne las experiencias y reflexiones personales de diez escritoras y escritores de Ciudad Juárez.

La actividad fue organizada por el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) como parte de las acciones orientadas a promover la creación literaria y difundir el trabajo de autoras y autores locales.

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Bajo el lema “10 autores, reencontrando su yo”, la obra surgió de un ejercicio de escritura autobiográfica en el que la memoria, la identidad y las vivencias personales se transformaron en relatos que abordan temas como la sanación, el autodescubrimiento y la construcción de la propia historia.

La publicación está integrada por textos de Érika Azmerik, Chris C-Pillo, Anayuli Figueras, Brenda Fileto, Marisela Flores Medina, Axel Sánchez, Blas Uribe, Gloria Uribe del Río, Angélica Tarango Zamora y Adriana Zamora, quienes compartieron con el público parte del proceso creativo que dio origen a sus escritos.

“10 autores, reencontrando su yo.”

Durante la presentación, las y los participantes explicaron cómo la escritura les permitió explorar emociones y recuerdos, convirtiéndose en una herramienta para reflexionar sobre su identidad y compartir experiencias personales con los lectores.

La propuesta literaria plantea un recorrido que transita de la razón hacia las emociones, donde los recuerdos, la memoria y las vivencias individuales sirven como punto de partida para comprender el pasado y proyectar nuevas posibilidades hacia el futuro.

Con esta actividad, el IPACULT refrendó su compromiso con el fortalecimiento de los espacios dedicados a la literatura y las expresiones artísticas en Ciudad Juárez, además de impulsar la participación de creadoras y creadores locales y acercar sus propuestas a la comunidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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