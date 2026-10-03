Lleva Gobierno Municipal programa Juárez Amanece Limpio a la colonia Palo Chino

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Las labores incluyeron limpieza general, retiro de basura y mantenimiento de un parque y una cancha deportiva del sector.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Obras Públicas, realizó una jornada del programa Juárez Amanece Limpio en la colonia Palo Chino, con el propósito de mejorar las condiciones del entorno urbano y recuperar espacios públicos para beneficio de los habitantes del sector.

Como parte de la intervención, personal de Obras Públicas llevó a cabo trabajos de limpieza general, corte y retiro de hierba, además del levantamiento de basura y llantas acumuladas en distintos puntos de la zona, utilizando maquinaria especializada para agilizar las labores.

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En las acciones también participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes colaboraron en el corte y recolección de hierba, depositándola en la maquinaria para facilitar su retiro y contribuir al saneamiento del área.

“Estas labores buscan mantener el espacio limpio, seguro y en mejores condiciones para su aprovechamiento por parte de los vecinos.”

Los trabajos se concentraron en un dique ubicado entre las calles Nácar y Basalto, donde se encuentra habilitado un parque y una cancha deportiva, espacios utilizados por los residentes de la colonia para actividades recreativas y deportivas.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca mejorar la imagen urbana y preservar las condiciones de los espacios públicos, promoviendo entornos más limpios y seguros para la convivencia de las familias juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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