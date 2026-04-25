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Brinda Estado servicios de salud a más de 6 mil personas en Ciudad Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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La Feria “Cuenta Conmigo” acercó atención médica y trámites en el Centro Histórico.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado realizó la segunda edición de la Feria de Salud y Servicios “Cuenta Conmigo” 2026, donde se brindó atención a más de 6 mil personas en el Centro Histórico de la ciudad.

La jornada se llevó a cabo en la explanada frente a la Exaduana Muref, con el objetivo de acercar servicios médicos gratuitos y trámites gubernamentales en un solo espacio.

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Entre los servicios ofrecidos destacaron consultas médicas, dentales y nutricionales, aplicación de vacunas, afiliaciones a MediChihuahua, así como entrega de medicamentos y atención en salud mental.

“Se brindó atención integral a la población con servicios gratuitos de salud”.

Asimismo, se realizaron mastografías, acciones de prevención de enfermedades cardiometabólicas, planificación familiar y atención en temas de adicciones y enfermedades de transmisión sexual.

En materia de bienestar animal, se aplicaron vacunas antirrábicas a perros y gatos, además de ofrecer orientación sobre el cuidado responsable de mascotas.

Durante la feria también participaron diversas dependencias estatales, lo que permitió a los asistentes realizar trámites como licencias, actas del Registro Civil y gestiones ante Recaudación de Rentas y la Fiscalía.

El evento incluyó actividades culturales y artísticas con la participación de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, como presentaciones de mariachi, rondalla y danza folclórica.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado busca fortalecer la atención directa a la ciudadanía y ampliar el acceso a servicios de salud y apoyo social en distintos sectores de la ciudad.

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