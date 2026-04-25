Arranca Semana Nacional de Vacunación 2026 en Chihuahua

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Autoridades buscan ampliar cobertura y completar esquemas en todos los municipios.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, dio inicio a la Primera Semana Nacional de Vacunación 2026, que se desarrollará del 25 de abril al 2 de mayo en los 67 municipios de Chihuahua.

La jornada, bajo el lema “Vacunar es amar”, tiene como objetivo incrementar la cobertura de inmunización, recuperar esquemas incompletos y proteger a la población contra enfermedades prevenibles.

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Durante este periodo, las vacunas se aplicarán de manera gratuita en centros de salud y hospitales, con prioridad para niñas y niños, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas en situación de riesgo.

“Se dará prioridad a la revisión de la Cartilla Nacional de Salud para iniciar, completar o reforzar esquemas”.

Entre los biológicos disponibles se encuentran vacunas para la primera infancia como BCG, Hepatitis B, hexavalente, rotavirus y neumococo, así como refuerzos para menores y adolescentes contra sarampión, rubéola, tétanos y VPH.

Para mujeres embarazadas se contempla la aplicación de vacunas como TDPA y contra el virus sincitial respiratorio, mientras que en adultos y personas mayores se incluyen refuerzos y protección contra enfermedades respiratorias.

Las autoridades destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia coordinada del sector salud para prevenir enfermedades y fortalecer la protección comunitaria.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía a acudir a su unidad médica más cercana con su Cartilla Nacional de Salud para participar en esta jornada.

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