InicioEn la Salud

Arranca Semana Nacional de Vacunación 2026 en Chihuahua

En la Salud

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Autoridades buscan ampliar cobertura y completar esquemas en todos los municipios.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, dio inicio a la Primera Semana Nacional de Vacunación 2026, que se desarrollará del 25 de abril al 2 de mayo en los 67 municipios de Chihuahua.

La jornada, bajo el lema “Vacunar es amar”, tiene como objetivo incrementar la cobertura de inmunización, recuperar esquemas incompletos y proteger a la población contra enfermedades prevenibles.

- Publicidad - HP1

Durante este periodo, las vacunas se aplicarán de manera gratuita en centros de salud y hospitales, con prioridad para niñas y niños, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas en situación de riesgo.

“Se dará prioridad a la revisión de la Cartilla Nacional de Salud para iniciar, completar o reforzar esquemas”.

Entre los biológicos disponibles se encuentran vacunas para la primera infancia como BCG, Hepatitis B, hexavalente, rotavirus y neumococo, así como refuerzos para menores y adolescentes contra sarampión, rubéola, tétanos y VPH.

Para mujeres embarazadas se contempla la aplicación de vacunas como TDPA y contra el virus sincitial respiratorio, mientras que en adultos y personas mayores se incluyen refuerzos y protección contra enfermedades respiratorias.

Las autoridades destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia coordinada del sector salud para prevenir enfermedades y fortalecer la protección comunitaria.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía a acudir a su unidad médica más cercana con su Cartilla Nacional de Salud para participar en esta jornada.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN POLLS

Polls

Mantiene Pérez Cuéllar ventaja sobre Andrea Chávez en encuesta interna de Morena

Sondeo ubica al alcalde de Juárez con 27.4% frente a 21.2% de la senadora...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Estado

Propone Francisco Sánchez tipificar el narcoterrorismo en Chihuahua

Francisco Sánchez Villegas, diputado de MC, destaca la declaración de Trump sobre cárteles como...
En la Salud

OMS: No habrá vacuna contra COVID-19 hasta 2021

Mientras Rusia se prepara para más pruebas de la vacuna contra la COVID-19 y...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto