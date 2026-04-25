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Emite Protección Civil alerta por vientos de hasta 75 km/h en Chihuahua

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POR Redacción ADN / Agencias
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El fenómeno afectará varias regiones del estado, incluyendo Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva por fuertes rachas de viento que podrían superar los 75 kilómetros por hora durante este fin de semana en distintas regiones de Chihuahua.

De acuerdo con el pronóstico, estas condiciones se deben al ingreso de un nuevo sistema frontal en interacción con otros fenómenos meteorológicos, lo que generará tolvaneras y baja visibilidad en tramos carreteros.

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Los municipios con mayor impacto previsto incluyen Juárez, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza y Gómez Farías.

“Podrían registrarse rachas superiores a los 75 kilómetros por hora”.

Asimismo, se esperan vientos de hasta 65 km/h en zonas como Madera, Buenaventura y Namiquipa, mientras que en ciudades como Chihuahua, Delicias y Parral las ráfagas podrían alcanzar los 55 km/h.

En cuanto a temperaturas, se mantendrá un ambiente caluroso, con máximas que podrían llegar hasta los 36 grados centígrados en municipios como Chínipas y Ojinaga.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron asegurar objetos en azoteas, evitar estructuras en riesgo y extremar precauciones al conducir, especialmente en carreteras con presencia de polvo.

La CEPC exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y reportar cualquier emergencia al número 911, ante posibles afectaciones derivadas de estas condiciones climáticas.

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