Brinda Auxilio Vial más de 62 mil apoyos a automovilistas en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El servicio gratuito opera las 24 horas y busca mejorar la fluidez vehicular y prevenir percances.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Desde su puesta en marcha en octubre de 2022, el servicio de Auxilio Vial del Gobierno Municipal, a través de la Coordinación General de Seguridad Vial, ha otorgado 62 mil 232 apoyos a automovilistas en distintos sectores de la ciudad, cifra acumulada hasta el 31 de diciembre de 2025.

De ese total, 23 mil 415 servicios se brindaron únicamente durante 2025, principalmente en vialidades de alta circulación como el bulevar Juan Pablo II, avenida De las Torres, bulevar Independencia, Manuel Talamás Camandari y avenida Tecnológico, donde se concentra la mayor demanda de atención.

- Publicidad - HP1

Los apoyos más recurrentes a los conductores incluyen cambio de neumático, paso de corriente, reubicación de vehículos y suministro de combustible, acciones que permiten reducir riesgos y evitar congestionamientos derivados de unidades varadas.

De manera complementaria, las grúas adscritas al programa de Auxilio Vial, que iniciaron operaciones en julio de 2025, realizaron 4 mil 234 servicios hasta el cierre del año, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante incidentes viales.

La Coordinación General de Seguridad Vial indicó que estas acciones tienen como objetivo mejorar la fluidez del tránsito, prevenir accidentes y brindar apoyo oportuno a los guiadores, especialmente en situaciones que pueden derivar en riesgos mayores.

Tanto el servicio de Auxilio Vial como el de grúas son gratuitos y están disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana. Las personas que requieran apoyo pueden comunicarse directamente al 656-825-3560.

La corporación reiteró que estas labores forman parte de la estrategia institucional “Por una mejor cultura vial”, orientada a disminuir incidentes, fomentar la responsabilidad y fortalecer la seguridad en las vialidades de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.