Beneficia Estado a más de 8 mil personas en Ciudad Juárez con inversión social

La inversión superó los 5.1 millones de pesos y se enfocó en colonias con alta vulnerabilidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), benefició a más de 8 mil personas en Ciudad Juárez durante 2025, mediante acciones de inversión social desarrolladas en coordinación con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).

De acuerdo con el balance oficial, se destinaron 5.16 millones de pesos a proyectos implementados principalmente en colonias de los sectores suroriente y poniente del municipio, zonas identificadas con altos niveles de vulnerabilidad social, bajo un enfoque territorial y comunitario.

Los registros de las organizaciones participantes indican que 8 mil 484 personas fueron atendidas de manera directa como resultado de estas acciones, reflejando el alcance de los programas impulsados en esta frontera.

Del total de personas beneficiadas, el 55.46 por ciento fueron mujeres y el 44.53 por ciento hombres. Por grupo de edad, se brindó atención a 4 mil 754 niñas y niños de entre 0 y 11 años, mil 561 adolescentes, 436 jóvenes, mil 143 personas adultas y 590 personas adultas mayores.

Los recursos se canalizaron a través de cuatro ejes estratégicos. El primero corresponde a intervención comunitaria y educativa, con 3 mil 668 personas beneficiadas. El segundo eje fue atención integral a mujeres en situación de violencia, con mil 984 mujeres atendidas.

El tercer eje se enfocó en nutrición integral, con mil 558 personas apoyadas, mientras que el cuarto contempló rehabilitación integral en salud, con servicios otorgados a mil 274 ciudadanos.

La administración estatal informó que mantendrá el trabajo coordinado con las Organizaciones de la Sociedad Civil, con el objetivo de continuar impulsando programas sociales que impacten de manera directa en la calidad de vida de las y los habitantes de Ciudad Juárez, especialmente en las zonas con mayor rezago.

