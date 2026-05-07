Inaugura Maru Campos nuevas instalaciones de la Secundaria Federal 22 en Ciudad Juárez

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La obra requirió una inversión superior a los 27 millones de pesos en beneficio de más de 200 estudiantes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos inauguró las nuevas instalaciones de la Secundaria Federal número 22 en Ciudad Juárez, proyecto desarrollado a través del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife) con una inversión superior a los 27 millones de pesos.

La obra contempla dos edificios de dos niveles equipados con espacios para alumnado, personal docente y administrativo, en beneficio de más de 200 estudiantes de esta institución educativa.

“Hoy entregamos una obra que nace de una petición de madres y padres de familia de esta zona. La petición se escuchó, se atendió y hoy se cumple”.

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Durante el acto oficial, la mandataria estatal afirmó que su administración mantiene esfuerzos para fortalecer la infraestructura educativa en Ciudad Juárez y en distintas regiones de Chihuahua.

Maru Campos llamó a las y los estudiantes a aprovechar las nuevas instalaciones y continuar preparándose académicamente, al señalar que el esfuerzo y la perseverancia permiten alcanzar metas personales y profesionales.

La gobernadora también destacó que el proyecto representa el cumplimiento de un compromiso realizado con familias y comunidad educativa de la zona.

“No dejemos de soñar, porque hoy también es un reflejo de que los sueños se cumplen”.

Como parte de la ceremonia, la titular del Ejecutivo entregó las llaves del plantel a Daniela Pérez, presidenta de la Sociedad de Alumnos, y a la directora Diana Escalona, con quienes realizó posteriormente un recorrido por las instalaciones.

El director del Ichife, Luis Iván Ortega, anunció que próximamente serán construidas dos aulas adicionales para ampliar la capacidad y servicios del plantel educativo.

La directora Diana Escalona reconoció el respaldo de las autoridades estatales y destacó el esfuerzo de estudiantes, docentes y personal administrativo para mantener las actividades escolares pese a las condiciones previas de infraestructura.

Al evento acudieron también Eduardo Zendejas, secretario general de la Sección 8 del SNTE; Roberto Anaya, subsecretario de Educación Zona Norte, y la diputada local Xóchitl Contreras.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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