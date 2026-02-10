Avanza Salud Municipal en certificación de espacios 100% libres de humo

Publicidad - LB2 -

Inician proceso en unidad médica del Eje Vial Juan Gabriel con acompañamiento estatal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal avanza en el proceso para certificar sus unidades médicas como Espacios 100 por ciento Libres de Humo de Tabaco y Emisiones (ELHTE), como parte de una estrategia de prevención y protección a la salud de usuarios y personal.

Como primer paso, personal de la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones (CEAADIC) realizó una visita de acercamiento a la Unidad Médica del Eje Vial Juan Gabriel, con lo que se dio inicio formal al procedimiento de certificación en este espacio de atención.

La titular de Salud Municipal informó que esta etapa inicial contempla un acercamiento institucional, seguido de una plática de sensibilización para el personal, así como dos visitas posteriores de evaluación, requisitos indispensables para obtener la certificación oficial.

El consumo de tabaco y la exposición al humo ajeno representan un problema grave de salud pública, al tratarse de la principal causa de muerte prevenible a nivel mundial. De acuerdo con estimaciones internacionales, más de mil 300 millones de personas fuman en el mundo, y el tabaco provoca alrededor de 8 millones de muertes cada año, de las cuales más de un millón corresponde a personas no fumadoras expuestas al humo.

El humo de tabaco ajeno, que combina el humo exhalado por el fumador y el del cigarrillo encendido, contiene concentraciones elevadas de sustancias tóxicas, generadas a altas temperaturas y sin filtrado. En total, el humo del tabaco incluye miles de compuestos químicos, al menos 250 de ellos tóxicos o cancerígenos.

En México, se estima que alrededor de 65 mil personas mueren anualmente por complicaciones asociadas al consumo de tabaco, incluidas enfermedades derivadas de la exposición al humo ajeno.

Con estas acciones, Salud Municipal refrenda su compromiso de promover espacios seguros y saludables, alineados con estándares nacionales e internacionales de prevención, y de proteger la salud de la población que acude a los servicios médicos municipales.

