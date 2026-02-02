Avanza reordenamiento urbano en Ciudad Juárez para recuperar espacios públicos

Publicidad - LB2 -

El Municipio reporta demoliciones, liberación de áreas comunes y acciones viales derivadas de denuncias ciudadanas.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez mantiene de forma permanente las acciones de reordenamiento urbano, principalmente a partir de denuncias ciudadanas, con el objetivo de recuperar espacios públicos, mejorar la movilidad y fortalecer el orden urbano en distintos sectores de la ciudad.

Durante la conferencia semanal, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar señaló que se trata de un esfuerzo constante y progresivo, en el que el avance del ordenamiento también ha generado inconformidades entre algunos sectores.

“La verdad es que entre más ordenamos, más quejas recibimos”.

De acuerdo con el balance presentado por la administración municipal, del 21 de junio de 2024 a la fecha se han realizado nueve demoliciones, 79 retiros o limpiezas de vía pública, 25 liberaciones de espacios públicos, 13 ordenamientos viales y 13 acciones de operación y funcionamiento, como parte de una estrategia integral de recuperación del entorno urbano.

El alcalde destacó que la participación ciudadana es un elemento clave en este proceso, ya que muchas de las intervenciones se originan a partir de reportes vecinales que permiten identificar invasiones o usos indebidos del espacio público.

“Que hagan llegar su denuncia y ahí vamos poco a poco”, expresó, al subrayar que el propósito no es afectar a particulares, sino garantizar el respeto a los espacios comunes.

Pérez Cuéllar reconoció que algunas medidas han generado molestia entre propietarios o comerciantes, pero reiteró que el interés público debe prevalecer, al tratarse de áreas que pertenecen a toda la comunidad.

El presidente municipal enfatizó que el respeto al espacio público es fundamental para mejorar la calidad de vida, especialmente en una ciudad con gran extensión territorial y rezagos históricos en infraestructura y ordenamiento.

Asimismo, indicó que una vez recuperados los espacios, se analizan opciones para su mejora, incluso cuando no estaban contempladas originalmente en el presupuesto, en coordinación con la Dirección de Obras Públicas.

Finalmente, aclaró que las decisiones se toman de manera colegiada, a través de la coordinación entre dependencias como Desarrollo Urbano, Protección Civil, Regulación Comercial, Ecología, Seguridad Pública, Seguridad Vial y Servicios Públicos, las cuales evalúan cada caso y priorizan el diálogo con las personas involucradas antes de ejecutar las acciones.

