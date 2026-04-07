Avanza rehabilitación del parque Barragán en la colonia Ampliación Aeropuerto

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Obra del Presupuesto Participativo contempla inversión superior a 3.5 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas reportó avances en la rehabilitación del parque Barragán, ubicado en la colonia Ampliación Aeropuerto, como parte de los proyectos impulsados mediante el Presupuesto Participativo.

Los trabajos se desarrollan entre las calles Hiedra y Ajenjo, donde actualmente se afinan detalles finales de la obra, que contempla la construcción de una cancha, rehabilitación de juegos infantiles e instalación de un módulo recreativo.

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El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que el proyecto también incluye la habilitación de andadores de concreto para caminata, así como labores de pintura y colocación de mobiliario urbano.

La intervención forma parte del Presupuesto Participativo 2025, propuesta por la ciudadanía, con una inversión programada de 3 millones 514 mil 554 pesos.

El funcionario exhortó a la población a cuidar estos espacios públicos, al señalar que están diseñados para mejorar la convivencia, fomentar el deporte y fortalecer la seguridad en las colonias.

Las autoridades municipales destacaron que este tipo de obras buscan elevar la calidad de vida de los habitantes, mediante la recuperación y mejora de áreas recreativas en distintos sectores de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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