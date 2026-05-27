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Invitan a jóvenes a taller de lectoescritura en biblioteca de Rancho Anapra

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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La actividad gratuita busca fortalecer habilidades de lectura y escritura en adolescentes y jóvenes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Educación Municipal invitó a la ciudadanía a participar en el taller de lectoescritura que actualmente se desarrolla en la Biblioteca Pública Espiridión Provencio, ubicada en la colonia Rancho Anapra.

El titular de la dependencia, Guillermo Alvídrez Olivas, informó que esta actividad forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Municipal para fortalecer el acceso a espacios educativos y culturales en distintos sectores de Ciudad Juárez.

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El taller está enfocado principalmente en jóvenes y busca fortalecer habilidades de lectura, escritura y creatividad, mediante dinámicas de aprendizaje y acompañamiento académico.

Las sesiones se realizan los lunes, miércoles y viernes en un horario de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, con acceso gratuito para las y los asistentes.

La Biblioteca Pública Espiridión Provencio se encuentra ubicada en el cruce de las calles Rémora y Delfín, en la colonia Rancho Anapra, donde personal de la Dirección de Educación coordina las actividades formativas.

Las autoridades municipales señalaron que las bibliotecas públicas continúan funcionando como espacios de convivencia, aprendizaje y desarrollo comunitario, además de ofrecer talleres y actividades culturales dirigidas a distintos grupos de edad.

El director de Educación destacó que este tipo de programas buscan fomentar la participación ciudadana y ampliar las oportunidades de acceso a herramientas educativas dentro de las comunidades.

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