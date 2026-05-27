Invita Desarrollo Social a vecinos de Senderos de San Isidro a Cruzada por Juárez

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Personal municipal realizó volanteo informativo para promover servicios y apoyos comunitarios.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Dirección General de Desarrollo Social realizó este miércoles un recorrido informativo en la colonia Senderos de San Isidro para invitar a las familias del sector a participar en la jornada “Cruzadas por Juárez: Atención a las causas, Ciudad Juárez por la paz”.

Las actividades fueron encabezadas por el director general de Desarrollo Social, Hugo Alberto Vallejo Quintana, junto con trabajadores de la dependencia, quienes distribuyeron volantes y orientación sobre los servicios que estarán disponibles durante la jornada comunitaria.

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Durante el recorrido también se aplicaron encuestas ciudadanas para identificar las principales necesidades de las familias del sector, con el objetivo de fortalecer la atención comunitaria y orientar programas sociales en esa zona de la ciudad.

La jornada se llevará a cabo el próximo sábado 30 de mayo en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en el cruce de las calles Senderos de San Isidro y Sendero de Pamplona.

El Gobierno Municipal informó que en el evento participarán dependencias municipales y federales que ofrecerán servicios gratuitos, programas de apoyo y atención directa a la ciudadanía.

Las autoridades municipales señalaron que este tipo de actividades buscan acercar servicios públicos y programas sociales directamente a las colonias, además de fomentar la participación comunitaria y fortalecer espacios de bienestar social.

La Dirección de Desarrollo Social indicó que las Cruzadas por Juárez forman parte de las estrategias implementadas para atender necesidades prioritarias en distintos sectores de Ciudad Juárez mediante acciones coordinadas entre dependencia

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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