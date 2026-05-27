Aprueba Cabildo nombrar Festival Internacional de Jazz en la Frontera “Fortunato Pérez”

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El Ayuntamiento reconoció la trayectoria del saxofonista y promotor cultural ligado al desarrollo del jazz en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Cabildo de Juárez aprobó agregar el nombre del maestro Fortunato Pérez al Festival Internacional de Jazz en la Frontera, por lo que el evento cultural llevará oficialmente el nombre de Festival Internacional de Jazz en la Frontera “Fortunato Pérez”.

La iniciativa fue presentada de manera conjunta por las comisiones de Cultura y de Nomenclatura y Patrimonio Cultural durante la sesión ordinaria número 41 del Ayuntamiento.

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Con esta modificación se busca reconocer la trayectoria artística y el legado del saxofonista y compositor, cuya labor académica y musical contribuyó al fortalecimiento del jazz en Ciudad Juárez y a la formación de nuevas generaciones de músicos.

La regidora Martha Patricia Mendoza Rodríguez, coordinadora de la Comisión de Cultura, destacó que el jazz mantiene un importante arraigo en la frontera norte del país y señaló que este género ha sido impulsado durante décadas por artistas y promotores culturales locales.

Asimismo, recordó que Fortunato Pérez, originario de Poza Rica, Veracruz, radicó en Ciudad Juárez desde la década de los noventa y dedicó más de 40 años a la enseñanza, difusión y desarrollo del jazz.

La trayectoria del músico incluyó trabajo formativo dentro de la Academia Municipal de Arte, donde impulsó a niñas, niños y jóvenes que posteriormente representaron a la ciudad en escenarios nacionales e internacionales.

Por su parte, la directora del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), Ogla Liset Olivas, afirmó que este reconocimiento fortalece la identidad del festival y consolida su importancia dentro de la agenda cultural fronteriza.

La funcionaria señaló que el Festival Internacional de Jazz en la Frontera se ha convertido en un espacio de encuentro para artistas locales, nacionales e internacionales, además de contribuir a la formación de públicos y al fortalecimiento de la identidad cultural binacional de Ciudad Juárez.

Autoridades municipales precisaron que el cambio de denominación no implicará modificaciones en la estructura, presupuesto ni programación del festival, el cual continuará siendo organizado por el IPACULT como parte de las actividades culturales del Gobierno Municipal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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