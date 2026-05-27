Aprueba Cabildo donación de predios para infraestructura hidráulica de INFONAVIT

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Los terrenos serán utilizados por la JMAS para abastecimiento de agua y alcantarillado en nuevos desarrollos habitacionales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Cabildo de Juárez aprobó este miércoles la donación de dos predios municipales a favor de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), con el objetivo de fortalecer la infraestructura hidráulica y sanitaria del proyecto habitacional INFONAVIT Indomables.

La propuesta fue presentada por el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, y autorizada durante la sesión ordinaria del Ayuntamiento.

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El secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, informó que los terrenos serán destinados a obras relacionadas con el suministro de agua potable y alcantarillado sanitario para los desarrollos habitacionales vinculados al proyecto de vivienda.

Uno de los predios se ubica en el fraccionamiento Senderos de San Isidro etapa 11, entre las calles Valladolid y avenida Oriente 21, con una superficie de 400 metros cuadrados donde se proyecta la construcción de un tanque elevado y un tanque superficial para almacenamiento de agua.

El segundo terreno se localiza sobre la calle Cordillera Tian Shan, en Urbi Villa del Cedro etapa 10, también con una superficie de 400 metros cuadrados, destinado a la perforación y operación de un pozo de abastecimiento.

Las autoridades municipales señalaron que tras la aprobación de la desincorporación se integrarán los expedientes correspondientes para formalizar la donación mediante escritura pública.

Durante la misma sesión, el Cabildo aprobó crear el Reconocimiento Municipal al Mérito Ecológico de Ciudad Juárez, iniciativa impulsada para distinguir a personas, empresas y organizaciones que contribuyan a la protección y conservación del medio ambiente.

Asimismo, se avaló la actualización del acuerdo de hermanamiento entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, además de una Agenda Binacional de Cooperación Internacional entre ambas ciudades fronterizas.

El regidor Alejandro Daniel Acosta Aviña explicó que la actualización responde a la necesidad de modernizar el marco institucional de cooperación entre ambas localidades, consideradas una de las regiones fronterizas más dinámicas de América del Norte.

También se aprobó turnar a comisión una propuesta para crear un comité permanente de atención al VIH y SIDA, además de modificaciones al Reglamento de Construcción relacionadas con los llamados “cajones rosas” en estacionamientos públicos del municipio.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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