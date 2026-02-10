Avanza Obras Públicas en rehabilitación de la Plaza del Periodista en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El proyecto registra 20% de avance e incluye biblioteca, memorial y mejora integral del espacio público.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas del Municipio informó que los trabajos de rehabilitación de la Plaza del Periodista presentan un avance del 20 por ciento, como parte del proyecto de mejoramiento de este espacio emblemático ubicado en la intersección de la avenida Insurgentes y la calle Constitución.

El director general de la dependencia, Daniel González García, explicó que ya concluyó el suministro de materiales y que desde la semana pasada iniciaron las labores de reubicación de los adoquines existentes, como parte de la intervención integral del sitio.

“Estamos reactivando esta plaza, queremos embellecer el memorial que honra a los periodistas y reactivarlo porque estaba en una situación muy precaria”, señaló el funcionario municipal.

Detalló que actualmente se trabaja en la remoción total de adoquines, así como en la cancelación de una tubería y fuentes que ya no se encontraban en funcionamiento, con el objetivo de preparar el terreno para las nuevas obras contempladas en el proyecto.

González García indicó que la rehabilitación incluye la construcción de una biblioteca, el reacomodo del monumento El Papelerito y del memorial con las placas de periodistas, además de la edificación de un obelisco que formará parte del nuevo diseño urbano del espacio.

El proyecto también contempla mantenimiento al sistema de alumbrado, la construcción del edificio proyectado, así como trabajos complementarios de limpieza profunda de la plaza y rehabilitación de letreros, a fin de mejorar la funcionalidad y la imagen del lugar.

La intervención representa una inversión de 6 millones 714 mil 632 pesos, recursos destinados a dignificar y modernizar la Plaza del Periodista, considerada un punto de relevancia histórica y social para la ciudad, por lo que la dependencia continuará informando sobre los avances conforme se desarrollen las siguientes etapas del proyecto.

