Avanza Municipio en evaluación de desempeño con tercera revisión de indicadores

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La Coordinación de Transparencia supervisó el cumplimiento de procesos y metas contempladas en la Guía de Desempeño Municipal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación de Transparencia del Municipio realizó la tercera revisión de la Guía de Desempeño Municipal, como parte del proceso de seguimiento y evaluación de indicadores que permiten medir el cumplimiento de objetivos dentro de la administración pública local.

El titular de la dependencia, Fernando Gómez Cid de León, informó que la revisión tuvo como propósito verificar que cada proceso, indicador y apartado se encuentre debidamente integrado para la etapa final de evaluación.

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Durante los trabajos se analizaron los avances registrados por las distintas dependencias municipales, así como el grado de cumplimiento de los indicadores establecidos, con el fin de garantizar que la información presentada reúna los criterios necesarios para su valoración.

El funcionario destacó que este ejercicio permite detectar áreas de oportunidad, fortalecer buenas prácticas administrativas y consolidar mecanismos de mejora continua en la gestión pública municipal.

Asimismo, señaló que la Guía de Desempeño Municipal constituye una herramienta estratégica para documentar acciones institucionales, medir resultados y promover una administración más eficiente y orientada al cumplimiento de metas.

Gómez Cid de León indicó que estas revisiones también contribuyen a fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia, al asegurar que los procedimientos, evidencias y resultados se encuentren debidamente respaldados y organizados.

La Coordinación de Transparencia mantiene un acompañamiento permanente con las diferentes áreas del Gobierno Municipal para garantizar el cumplimiento de los indicadores establecidos y avanzar en los procesos de evaluación institucional.

El funcionario agregó que la administración encabezada por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar mantiene como prioridad el seguimiento constante de objetivos, la evaluación de resultados y la mejora continua de los servicios y programas dirigidos a la ciudadanía.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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