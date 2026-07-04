Avanza Municipio con nuevo sistema de semaforización basado en inteligencia artificial

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El proyecto contempla la sustitución de semáforos, nuevas rutas de sincronización y conexión directa con el CERI para mejorar la movilidad en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal informó que continúa el desarrollo del nuevo programa de semaforización inteligente para Ciudad Juárez, un proyecto que incorporará inteligencia artificial para optimizar la movilidad y sincronizar la operación de los cruceros desde el Centro de Respuesta Inmediata (CERI).

El presidente municipal, Héctor Ortiz Orpinel, indicó que la etapa de licitación ya concluyó y que la empresa seleccionada comenzó con los trabajos previos a la intervención en campo.

“En el tema de la semaforización, es cuestión de que se empiece a trabajar en calle; la licitación ya pasó y ya se está trabajando con la empresa que ganó”, señaló.

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El alcalde explicó que el proyecto contempla la sustitución de los semáforos existentes, la adecuación de nuevas rutas de sincronización y la incorporación de cámaras y otros equipos tecnológicos, con el objetivo de mejorar el flujo vehicular en los principales corredores de la ciudad.

Ortiz Orpinel destacó que el sistema estará conectado directamente al Centro de Respuesta Inmediata (CERI), desde donde la inteligencia artificial permitirá ajustar de manera automática los tiempos de los semáforos de acuerdo con las condiciones del tránsito.

“Con esto se está proponiendo no solo cambiar el sistema; hay cámaras y otro tipo de adecuaciones que se van a dar monitoreando”, explicó.

Actualmente, los semáforos operan mediante sincronizaciones programadas de forma manual, lo que puede provocar desajustes cuando se modifica la operación de algún crucero y afectar la circulación en otros puntos de la ciudad.

El presidente municipal señaló que el nuevo modelo combinará las capacidades de la inteligencia artificial con la experiencia operativa de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) en materia de movilidad, lo que permitirá realizar ajustes permanentes para mejorar la circulación vehicular.