Iglesias de Argentina se unen en oración por la salud de papa Francisco

La Conferencia Episcopal Argentina invitó a “todas las comunidades del país a unirse en oración” y “pedirle al Señor que le conceda una pronta recuperación”.

El Vaticano informó el martes que Francisco ha desarrollado neumonía en ambos pulmones, que también involucra un cuadro de bronquitis asmática. “Las pruebas de laboratorio, la radiografía de tórax y la condición clínica del Santo Padre continúan mostrando un cuadro complejo”, señaló la Santa Sede.

“Con gratitud por su servicio incansable a la Iglesia y al mundo, lo acompañamos espiritualmente en este momento de internación y reposo”, expresaron los obispos argentinos en un comunicado.

En el Barrio 31, una de las mayores barriadas pobres de la capital argentina y a la que solía concurrir el cardenal Jorge Bergoglio antes de ser elegido papa, más de una veintena de fieles asistieron a los ejercicios devotos de tres días liderados por los sacerdotes de villas y barrios populares.

“Me siento un poco triste porque está delicado de salud”, dijo a AP Claudia Doldan, de 52 años. “Lo conozco al papa. En su momento, Bergoglio lavaba los pies acá en el barrio. Todo el barrio nos unimos a rezar, el papa está en nuestras oraciones”.

El Vaticano no ha indicado cuánto tiempo podría permanecer hospitalizado Francisco, pero apuntó que el tratamiento de un “cuadro clínico complejo” como el que padece, que ya ha requerido dos cambios en su régimen de medicamentos, requeriría de una estancia “adecuada”.

“Tengo fe que Dios lo va a sacar adelante”, afirmó María López, de 38 años. “Para mí es algo tan lindo saber que el papa de hoy haya estado en esta iglesia, en este barrio… y que esté allá en Roma representando al pueblo de Dios, más que nada a la gente que es humilde, gente que de verdad está muy desvalida. Estamos todos con el corazón puesto en él”.

En el pequeño templo, el sacerdote Agustín López Solari comentó que “para nosotros rezar por el papa es rezar por un referente de esta época”.

“En las iglesias de las villas y barrios populares de Buenos Aires fue un gran impulsor y supo reformular la Doctrina Social de la iglesia en un lenguaje accesible para todos, especialmente para los más humildes… Nos gustaría que pueda seguir predicando, leyendo él mismo sus homilías y que pueda seguir contagiando con su sonrisa el mensaje del Evangelio”, pidió el religioso.

Francisco partió rumbo a Roma en 2013 para participar del cónclave de obispos que finalmente lo eligió como sucesor de Benedicto XVI, quien había renunciado. En 12 años de pontificado, el papa argentino jamás volvió a su país natal.

“No espero esa visita, no está en mi radar. Si no lo hizo todos estos años, no creo que lo haga”, se resignó el sacerdote López Solari.