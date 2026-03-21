Avanza JMAS proyecto para ampliar suministro de agua en El Sauzal hacia 2027

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La obra contempla nueva infraestructura hidráulica y beneficiará a más de 2 mil familias en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) avanza en un proyecto estratégico para mejorar el abastecimiento de agua potable en la zona de El Sauzal, con el objetivo de garantizar un servicio más constante y confiable para sus habitantes.

Como parte de la primera etapa, se concluyó la instalación de 18 mil 695 metros de tubería de 3 y 6 pulgadas, infraestructura que ya beneficia a alrededor de 800 familias del sector, de acuerdo con información del organismo operador.

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Actualmente se desarrolla la segunda fase del proyecto, que incluye la perforación de un pozo a una profundidad de 220 metros, el cual tendrá una capacidad estimada de producción de 30 litros por segundo, lo que permitirá ampliar significativamente la cobertura del servicio.

“Vamos a beneficiar a más de 2 mil familias de la zona, posteriormente se va a construir una red de distribución y un tanque de almacenamiento, para garantizar el abasto”, señaló la ingeniera Mayra Juárez.

La obra contempla además la construcción de una red de distribución adicional y un tanque de almacenamiento, con lo que se busca atender una demanda histórica de agua en esta zona del norte de Ciudad Juárez, donde el suministro ha sido irregular.

En total, se prevé beneficiar a aproximadamente 2 mil 160 familias, mediante una inversión conjunta cercana a los 130 millones de pesos, en la que participan la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), la JMAS y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Se estima que el proyecto concluya en 2027, con lo cual se fortalecerá la infraestructura hidráulica en El Sauzal y se garantizará el acceso a agua potable para un mayor número de viviendas en esta zona fronteriza.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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