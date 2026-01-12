Movil - LB1A -
    enero 12, 2026 | 17:42
    Juárez / El Paso

    Avanza J+ con pavimentación en Parque Central tras rehabilitar planta tratadora

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    La obra incluye recarpeteo en estacionamiento y una vialidad interna; prevén concluir trabajos esta semana.

    Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez (J+) avanza en los trabajos de pavimentación en el Parque Central, como parte de las acciones posteriores a la rehabilitación de la planta tratadora y la instalación de la línea morada en este espacio público.

    Las labores están a cargo del Departamento de Bacheo de la J+, con la participación de más de 20 trabajadores y maquinaria especializada, con el objetivo de concluir 175 metros de pavimentación en el estacionamiento del Parque Central Poniente, destinado al personal, así como aproximadamente 25 metros de concreto sobre la calle Jesús Soltero Lozoya.

    De acuerdo con el organismo operador, los trabajos corresponden a la etapa final de las obras hidráulicas realizadas en la zona, buscando restituir las superficies afectadas y permitir la pronta liberación de las vialidades internas y de acceso.

    El supervisor de la J+, Alejandro Oruña, detalló que las acciones de recarpeteo iniciaron desde el pasado viernes, tras concluir las etapas previas de preparación del terreno.

    “Estamos trabajando con la aplicación de carpeta asfáltica, en los proyectos de agua tratada; comenzamos el viernes trabajando en la terracería y compactaciones”, explicó.

    Añadió que actualmente se encuentran en la fase final de pavimentación.

    “Estamos por concluir estos trabajos con la aplicación de carpeta asfáltica”, puntualizó.

    La J+ informó que se prevé concluir las labores este lunes, y reiteró que una vez finalizadas sus intervenciones se dará paso a acciones de bacheo complementarias, con el fin de restablecer la circulación lo más rápido posible.

    Adicionalmente, el organismo anunció que en los próximos días brindará apoyo en la limpieza y rehabilitación del vaso de captación del Parque Central, como parte de un esfuerzo integral para mejorar las condiciones de este espacio recreativo.

    La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez señaló que estas acciones forman parte de su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica y urbana, en beneficio de los habitantes de Ciudad Juárez.

    - Publicidad - (MR2)

