Avanza construcción de parque sensorial Rochori en fraccionamiento La Sarzana

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El proyecto impulsado mediante Presupuesto Participativo presenta un avance del 45 por ciento.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas avanza en la construcción del parque Rochori en el fraccionamiento La Sarzana, un espacio diseñado con características sensoriales e inclusivas para beneficio de la comunidad.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que el proyecto fue propuesto por vecinos del sector a través del programa de Presupuesto Participativo, con el objetivo de crear un espacio recreativo accesible para personas con distintas necesidades.

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El funcionario explicó que el parque contará con juegos infantiles tradicionales y juegos inclusivos que generan sonidos o estimulan el aprendizaje, pensados especialmente para que niñas y niños, incluyendo personas con autismo, puedan realizar actividades recreativas y sensoriales.

Además, el área incluirá un arenero y un laberinto, así como infraestructura urbana que facilitará la convivencia y el esparcimiento de las familias del sector.

Entre el equipamiento previsto también se contempla la instalación de bancas, mesas de picnic, cestos de basura y andadores de concreto y arcilla, que permitirán realizar caminatas dentro del espacio público.

De acuerdo con la dependencia municipal, la obra presenta actualmente un avance aproximado del 45 por ciento y se ejecuta con una inversión de 7 millones 701 mil 663 pesos.

González García destacó la participación de los vecinos de La Sarzana y zonas aledañas, al señalar que su involucramiento en el programa de Presupuesto Participativo ha permitido concretar diversos proyectos en beneficio del sector.

Entre estas acciones se encuentran la construcción de parques, domos y la rehabilitación de calles, obras que buscan mejorar la infraestructura urbana y los espacios de convivencia en esa zona de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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