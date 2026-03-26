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Avanza construcción de domo en Secundaria Federal 13 en Ciudad Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Obra contempla inversión de 2.4 millones de pesos y mejoras en movilidad escolar.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas reportó avances en la construcción de un domo en la Escuela Secundaria Federal número 13, ubicada en la colonia México 68, con el objetivo de mejorar las condiciones para actividades al aire libre de la comunidad estudiantil.

La obra, que se encuentra en su etapa final, cuenta con una inversión de 2 millones 487 mil 117 pesos, destinada a infraestructura que permitirá a las y los alumnos desarrollar actividades deportivas, cívicas y recreativas con mayor seguridad.

“Esta infraestructura será de gran apoyo para que los estudiantes puedan realizar actividades al aire libre”.

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Además de la estructura principal, el proyecto incluye la construcción de banquetas en el perímetro del plantel, como parte de acciones para mejorar la movilidad y seguridad de estudiantes, docentes y familias.

Las autoridades señalaron que estos trabajos forman parte de una estrategia para fortalecer la infraestructura educativa, priorizando espacios adecuados y funcionales dentro de los planteles públicos.

El domo permitirá proteger a la comunidad escolar de condiciones climáticas extremas, como altas temperaturas y radiación solar, frecuentes en la región.

“Se busca mejorar la seguridad y movilidad en el entorno escolar”.

Con esta intervención, el Gobierno Municipal continúa con acciones enfocadas en optimizar espacios educativos y promover entornos seguros para el desarrollo integral de los estudiantes en Ciudad Juárez.

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