Atienden parque de la colonia Los Parques con trabajos de mantenimiento

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Cuadrillas de Parques y Jardines realizaron limpieza, corte de hierba, poda formativa y retiro de residuos en el área verde.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Cuadrillas de la Dirección de Parques y Jardines realizaron trabajos de mantenimiento general en un área verde ubicada entre las calles Parque Olimpo y Parque de Las Ninfas, en el fraccionamiento Los Parques.

Las acciones tuvieron como objetivo conservar en buenas condiciones los espacios públicos y ofrecer áreas dignas para la convivencia, recreación y descanso de las familias del sector.

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Durante la jornada, el personal municipal llevó a cabo labores de limpieza, corte de hierba, poda formativa del arbolado y retiro de residuos generados por los propios trabajos.

El director de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que estas actividades forman parte de la atención permanente que se brinda a parques, camellones y áreas verdes en distintos puntos de Ciudad Juárez.

El funcionario señaló que mantener estos espacios en condiciones adecuadas permite que las familias y vecinos cuenten con lugares funcionales y agradables para la convivencia comunitaria.

Zamarrón Saldaña destacó que los parques forman parte de la vida cotidiana de las colonias, por lo que su mantenimiento contribuye también al mejoramiento de la imagen urbana.

La Dirección de Parques y Jardines continuará con la atención constante de áreas verdes en diferentes sectores de la ciudad, como parte de los esfuerzos para conservar espacios públicos limpios y seguros.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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