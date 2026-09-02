Acerca IPACULT taller gratuito de producción musical al CMA

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El taller será impartido por Not By Me este jueves en el Centro Municipal de las Artes y continuará el viernes en Las Misiones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), en colaboración con el Centro Comercial Las Misiones, realizará un taller gratuito de Producción Musical como parte del programa De Oriente a Poniente, que se desarrolla en distintas sedes de la ciudad.

La actividad será impartida por el proyecto artístico Not By Me este jueves 3 de septiembre, a las 7:00 de la tarde, en el Centro Municipal de las Artes (CMA), con el objetivo de acercar a la comunidad herramientas y procesos vinculados con la creación musical.

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El taller estará encabezado por Diego Gálvez, DJ y productor originario de la Ciudad de México, quien desarrolla su propuesta bajo el nombre de Not By Me y compartirá con las y los participantes una experiencia formativa relacionada con la producción musical.

De acuerdo con el programa, la primera sesión se llevará a cabo en las instalaciones del CMA, mientras que la segunda tendrá lugar el viernes 4 de septiembre, también a las 7:00 de la tarde, en la Sala Inmersiva del Centro Comercial Las Misiones.

Ambas actividades serán gratuitas y forman parte de una agenda cultural que busca ampliar el acceso de la ciudadanía a distintas disciplinas artísticas, mediante espacios de encuentro y aprendizaje.

Not By Me desarrolla una propuesta enfocada principalmente en el raw techno y el hypnotic techno, con un estilo basado en la repetición, el groove y la construcción de texturas sonoras.

Sus producciones incorporan estructuras rítmicas de inspiración tribal y elementos que evolucionan gradualmente para generar atmósferas densas y envolventes dentro de la música electrónica.

El trabajo de Diego Gálvez ha sido publicado en sellos de la escena underground como Xelima Records, Death Bell Records, DzB Records y NSDA Records, este último con una aparición en formato vinil.

Además, sus producciones han recibido respaldo de exponentes de la música electrónica como Simone Zino, Alarico, Anfisa Letyago y Villaseñor, quien ha participado en Boiler Room CDMX.

La encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, señaló que estas actividades permiten fortalecer la oferta cultural en diferentes puntos de la ciudad y acercar a la comunidad propuestas relacionadas con diversas expresiones artísticas.

“Con esta actividad, el IPACULT continúa fortaleciendo la oferta cultural en diferentes puntos de la ciudad y acercando a la comunidad propuestas relacionadas con diversas disciplinas artísticas”, señaló.

El taller forma parte del programa De Oriente a Poniente, que se desarrolla del 1 al 12 de septiembre en distintas sedes de Ciudad Juárez, como parte de la celebración por los 25 años del Centro Municipal de las Artes.

A través de esta programación, el IPACULT y el Centro Comercial Las Misiones buscan generar espacios de encuentro con diferentes expresiones culturales y ampliar el acceso de la ciudadanía a actividades artísticas.

La cartelera completa de De Oriente a Poniente, así como horarios y sedes, puede consultarse en los canales oficiales del IPACULT y en su página web institucional.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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