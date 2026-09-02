Arranca programa De Oriente a Poniente con clínica de cinematografía en el MAHCH

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IPACULT inició una agenda cultural multidisciplinaria que se realizará del 1 al 12 de septiembre en distintas sedes de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), en colaboración con el Centro Comercial Las Misiones, llevó a cabo una Clínica de Cinematografía en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH), como parte del arranque del programa De Oriente a Poniente.

La actividad tuvo como objetivo acercar herramientas de formación artística a la comunidad y fortalecer el acceso a los derechos culturales mediante espacios de capacitación, convivencia y aprendizaje vinculados con el quehacer audiovisual.

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El programa De Oriente a Poniente contempla una programación multidisciplinaria del 1 al 12 de septiembre en distintas sedes de Ciudad Juárez, en el marco de la celebración por los 25 años del Centro Municipal de las Artes (CMA).

Durante el inicio de la clínica, Louis Arumy Almeida Alarcón, gestora cultural de Las Misiones, agradeció la colaboración del IPACULT para hacer posible este tipo de encuentros y destacó la importancia de generar actividades culturales fuera de los circuitos tradicionales.

Por su parte, Ogla Liset Olivas, encargada de la Dirección General del IPACULT, reconoció la disposición del Centro Comercial Las Misiones para trabajar de manera conjunta en favor de la comunidad artística y cultural de la ciudad.

“Gracias a Las Misiones, cuando se reúnen todos los sectores se contribuye a la cultura. Hemos planeado este programa de Oriente a Poniente y con este evento estamos arrancando con esta clínica”, señaló.

Olivas resaltó que uno de los principales objetivos de estas acciones es acercar expresiones y herramientas culturales a la población, para que las personas puedan ejercer plenamente sus derechos culturales, sin importar su edad o el sector de la ciudad donde habiten.

La Clínica de Cinematografía estuvo a cargo de Creativos del Desierto, casa productora juarense integrada por jóvenes artistas con formación en dirección, actuación, producción y guionismo.

Durante la jornada, las y los integrantes del colectivo compartieron conocimientos y experiencias relacionadas con la producción audiovisual, como parte de una estrategia para fortalecer la formación artística local.

Con esta actividad, el IPACULT refrendó su compromiso de impulsar una agenda cultural incluyente y multidisciplinaria, mediante la colaboración con distintos sectores y la generación de espacios que permitan a la ciudadanía acercarse al arte.

La programación de De Oriente a Poniente continuará hasta el 12 de septiembre en diferentes sedes de Ciudad Juárez, con actividades dirigidas a públicos diversos y propuestas enfocadas en distintas disciplinas artísticas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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