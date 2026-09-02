Realiza DABA más de 2 mil esterilizaciones durante agosto en Ciudad Juárez

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La dependencia reportó vacunación, microchips, atención de denuncias, adopciones y acciones preventivas contra el gusano barrenador.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) reportó diversas actividades realizadas durante agosto en favor del bienestar animal en Ciudad Juárez, entre ellas campañas de esterilización, vacunación, adopciones, atención de denuncias y acciones preventivas en la zona rural.

La titular de la dependencia, Alma Arredondo Salinas, informó que agosto fue un mes relevante para el municipio, debido al trabajo operativo realizado en campo y a la aprobación del nuevo Reglamento de Bienestar Animal, el cual fue actualizado después de 19 años.

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De acuerdo con la funcionaria, durante ese periodo se efectuaron 2 mil 426 esterilizaciones, con lo que Ciudad Juárez alcanzó más de 30 mil procedimientos de este tipo en los últimos cinco años.

Arredondo Salinas señaló que estas cifras colocan al municipio entre las ciudades con mayor número de esterilizaciones en el país, como parte de una estrategia para reducir la reproducción no controlada de animales de compañía.

“Se inyectaron 528 vacunas, 985 aplicaciones de spray contra garrapata, mil 097 microchips, 28 adopciones, 524 denuncias atendidas, 22 casos jaurías que atendieron, 10 sanciones, seis cateos en conjunto con la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía Zona Norte y Guardia Nacional, 45 animales asegurados, nueve animales silvestres entregados a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como mil 310 personas capacitadas”, comentó.

Las campañas de esterilización se llevaron a distintos puntos de la ciudad, entre ellos el Centro Comunitario Francisco I. Madero, la Escuela Primaria Federal Rubén Valenzuela, la colonia San Francisco, la Escuela Primaria Riveras del Bravo y el Centro Comunitario Zaragoza.

También se realizaron actividades en la Escuela Primaria Estatal 8305, en el kilómetro 27; la Escuela Secundaria Técnica 33, en Pradera Dorada, y el Centro Comunitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), en la colonia Parajes del Sur.

La dependencia informó que además acercó servicios de vacunación, colocación de microchip y aplicación de protección contra garrapatas a distintos sectores y empresas de la ciudad, entre ellas Lexmark y Valeo, que también participaron con donaciones de alimento para el Banco de Alimentos DABA.

Arredondo Salinas añadió que, por instrucciones del alcalde Héctor Ortiz Orpinel, iniciaron acciones preventivas contra el gusano barrenador, mediante la entrega de desparasitante para equinos en Samalayuca y el Valle de Juárez.

Como parte de estas acciones, se impartieron tres capacitaciones abiertas al público sobre el tema, con apoyo de especialistas y acompañamiento del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

La directora de DABA agradeció la colaboración de Lourdes Saldívar Tapia Mendoza por compartir sus conocimientos, así como el apoyo de Senasica en las tareas preventivas dirigidas a la población.

“Les damos las gracias por su apoyo a todo el equipo DABA, nuestros médicos veterinarios, voluntarios, a los directivos de las escuelas que nos abren sus puertas, a las comunidades que nos reciben y a cada familia juarense que acude y confía en nuestro trabajo”, expresó.

La dependencia informó que también se llevó a cabo una jornada de adopciones y colecta de alimento en una agencia Volkswagen, con el objetivo de fortalecer la atención a animales en condición de vulnerabilidad.

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