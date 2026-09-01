Emite Educación convocatoria para entrega de mochilas y loncheras escolares

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Escuelas públicas de nivel básico y CAM podrán registrarse del 1 al 3 de septiembre dentro de la Cruzada por la Educación

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Educación, abrió la convocatoria 2026 de la Cruzada por la Educación para la entrega de mochilas y loncheras con útiles escolares a estudiantes de escuelas públicas de nivel básico y Centros de Atención Múltiple.

El titular de la dependencia, Guillermo Enrique Alvídrez Olivas, informó que las instituciones interesadas podrán registrarse del 1 al 3 de septiembre mediante el formulario habilitado para esta convocatoria.

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El funcionario explicó que el proceso deberá realizarlo directamente la directora o el director de cada plantel, con el objetivo de integrar la información de las escuelas solicitantes y determinar cuáles serán beneficiadas.

Alvídrez Olivas destacó que el programa busca apoyar la economía de las familias juarenses durante el regreso a clases, ante los gastos que representa el inicio del ciclo escolar.

Señaló que la entrega de estos apoyos responde al interés del presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel de contribuir con las familias y brindar a niñas, niños y adolescentes herramientas necesarias para continuar su formación académica.

De acuerdo con la Dirección de Educación, el apoyo contempla mochilas con útiles escolares para estudiantes de primaria, secundaria y Centros de Atención Múltiple.

Para niñas y niños de preescolar, el programa considera la entrega de loncheras acompañadas de material escolar acorde al nivel educativo.

El funcionario informó que los resultados de las escuelas beneficiadas serán publicados el viernes 4 de septiembre, fecha en la que también se dará a conocer el lugar, hora y día en que deberán presentarse representantes de los planteles para entregar la documentación correspondiente.

Las escuelas seleccionadas deberán presentar un oficio firmado y sellado por la dirección del plantel, copia de identificación oficial del directivo, así como copia de la credencial del Instituto Nacional Electoral y número telefónico de contacto del padre, madre o tutor de cada estudiante beneficiado.

También deberán anexar el recuadro del Sistema de Información Educativa en el que se indique la cantidad de estudiantes por grupo, información que deberá coincidir con la registrada previamente en la convocatoria.

La Dirección de Educación invitó a las escuelas públicas de Ciudad Juárez a realizar su registro dentro del plazo establecido y consultar los requisitos de la Cruzada por la Educación en el portal oficial del Gobierno Municipal.

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