Fortalece IMM capacitación interna con perspectiva de género

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Personal de nuevo ingreso recibió herramientas sobre servicio público, interseccionalidad y atención a casos de violencia

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres llevó a cabo una jornada de capacitación interna en materia de perspectiva de género, con el objetivo de actualizar conocimientos y fortalecer herramientas de atención entre su personal.

La capacitación fue organizada a través del área de Transversalización y estuvo dirigida principalmente a personal de nuevo ingreso del IMM.

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En la jornada participó personal del Centro Libre para las Mujeres, así como de la estrategia “Niñas y Adolescentes Libres y Seguras”, impulsada por el Fondo para el Bienestar y el Alcance de las Mujeres del Gobierno Federal.

Durante la instrucción se abordaron conceptos clave sobre perspectiva de género, servicio público con enfoque de género e interseccionalidad, como parte de los contenidos básicos para el desempeño institucional.

También se revisó la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, relacionada con la atención de casos de violencia familiar y sexual contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.

El Instituto informó que la capacitación tuvo como finalidad fortalecer el desempeño del personal y contribuir a que la atención, orientación y servicios especializados que se brindan a las usuarias mantengan criterios de calidad y sensibilidad.

La directora general del IMM, Elvira Urrutia Castro, señaló que las capacitaciones internas no solo favorecen espacios laborales libres de violencia, sino que también fortalecen las estrategias y programas institucionales.

Urrutia Castro destacó que la formación continua permite avanzar en los objetivos del Instituto en materia de igualdad, promoción de los derechos humanos y prevención de la violencia de género.

El IMM reiteró que estas acciones forman parte del trabajo permanente para consolidar un servicio público con perspectiva de género y mejorar la atención dirigida a mujeres, niñas y adolescentes en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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