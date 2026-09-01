InicioEstadoBorderplex

Fortalece IMM capacitación interna con perspectiva de género

Borderplex

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Personal de nuevo ingreso recibió herramientas sobre servicio público, interseccionalidad y atención a casos de violencia

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres llevó a cabo una jornada de capacitación interna en materia de perspectiva de género, con el objetivo de actualizar conocimientos y fortalecer herramientas de atención entre su personal.

La capacitación fue organizada a través del área de Transversalización y estuvo dirigida principalmente a personal de nuevo ingreso del IMM.

- Publicidad - HP1

En la jornada participó personal del Centro Libre para las Mujeres, así como de la estrategia “Niñas y Adolescentes Libres y Seguras”, impulsada por el Fondo para el Bienestar y el Alcance de las Mujeres del Gobierno Federal.

Durante la instrucción se abordaron conceptos clave sobre perspectiva de género, servicio público con enfoque de género e interseccionalidad, como parte de los contenidos básicos para el desempeño institucional.

También se revisó la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, relacionada con la atención de casos de violencia familiar y sexual contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.

El Instituto informó que la capacitación tuvo como finalidad fortalecer el desempeño del personal y contribuir a que la atención, orientación y servicios especializados que se brindan a las usuarias mantengan criterios de calidad y sensibilidad.

La directora general del IMM, Elvira Urrutia Castro, señaló que las capacitaciones internas no solo favorecen espacios laborales libres de violencia, sino que también fortalecen las estrategias y programas institucionales.

Urrutia Castro destacó que la formación continua permite avanzar en los objetivos del Instituto en materia de igualdad, promoción de los derechos humanos y prevención de la violencia de género.

El IMM reiteró que estas acciones forman parte del trabajo permanente para consolidar un servicio público con perspectiva de género y mejorar la atención dirigida a mujeres, niñas y adolescentes en Ciudad Juárez.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN POLLS

ADN Polls

Mantiene Cruz Pérez Cuéllar ventaja en interna de Morena rumbo a gubernatura de Chihuahua

La encuesta de encuestas de Polls.mx coloca al alcalde juarense con 44.6%, seguido por...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Estado

Aprueba comisión de Economía, Industria y Comercio su plan de trabajo

El principal objetivo será la reactivación económica en nuestro estado. Chihuahua, Chih. - En...
Estado

PT: Reforma a la Ley del ISSSTE debe garantizar un retiro digno para los trabajadores del Estado

La dirigente estatal del Partido del Trabajo, Tania Aguilar, destacó la importancia de establecer...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto