Organiza IMM mesa de diálogo sobre derechos de mujeres con discapacidad

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La actividad permitió visibilizar barreras de accesibilidad y plantear propuestas para una ciudad más inclusiva

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres llevó a cabo la mesa de diálogo “Mujeres con Discapacidad: derechos y accesibilidad”, dirigida a personas con discapacidad, familiares, personas cuidadoras y público en general.

La actividad tuvo como propósito generar un espacio de reflexión e intercambio de experiencias, además de visibilizar las barreras y dificultades que enfrentan las mujeres con discapacidad en su vida cotidiana.

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De acuerdo con el IMM, el diálogo permitió identificar necesidades específicas y áreas de oportunidad para fortalecer las agendas de trabajo institucionales en materia de inclusión, accesibilidad y derechos humanos.

Como resultado de la mesa se plantearon diversas propuestas orientadas al desarrollo de una ciudad más accesible e inclusiva para las personas con discapacidad.

Entre las propuestas destacaron ampliar las oportunidades laborales en el sector público y privado, fortalecer mecanismos que garanticen el derecho al voto e implementar acciones que faciliten el acceso a la justicia.

La mesa fue organizada por la Unidad para la Atención de Mujeres con Discapacidad del IMM, área recientemente creada para atender de manera específica las necesidades de este sector de la población.

La directora general del IMM, Elvira Urrutia Castro, señaló que escuchar directamente a las personas con discapacidad es fundamental para diseñar políticas públicas, programas y leyes con impacto real en sus vidas.

“Escuchar sus experiencias nos permite identificar las barreras que enfrentan y trabajar en acciones que respondan de manera efectiva a sus necesidades.”

Urrutia Castro destacó que este tipo de ejercicios permiten construir respuestas institucionales a partir de las voces de quienes enfrentan obstáculos de accesibilidad, discriminación o falta de oportunidades.

El IMM informó que continuará impulsando espacios de diálogo y participación para fortalecer la inclusión de mujeres con discapacidad en las políticas públicas municipales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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