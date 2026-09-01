Será Juárez sede del Torneo Estatal de Pueblos Originarios

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La competencia se realizará el 24 y 25 de octubre en la Unidad Deportiva Siglo XXI, con disciplinas de futbol y basquetbol

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ciudad Juárez será sede del Torneo Estatal de Pueblos Originarios 2026, que se llevará a cabo los días 24 y 25 de octubre en las instalaciones de la Unidad Deportiva Siglo XXI.

Regidores de la Comisión de Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas se reunieron con el director del Instituto Municipal del Deporte de Juárez, Juan Carlos Escalante Suárez, para revisar detalles de la organización del encuentro deportivo.

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En la reunión participaron la regidora Mayra Karina Castillo Tapia, coordinadora de la Comisión, y el regidor José Mauricio Padilla, quienes dieron seguimiento a los preparativos del torneo.

Durante el encuentro se recordó que la competencia surgió originalmente como un torneo local, pero debido al crecimiento que ha registrado, ahora reúne a representantes de comunidades originarias de distintas regiones del estado.

De acuerdo con el Instituto Municipal del Deporte, para esta edición se contempla la participación de equipos provenientes de Guachochi, Cuauhtémoc, Madera, Delicias, Chihuahua y Ciudad Juárez, además de extender la invitación a otros municipios.

El torneo incluirá las disciplinas de basquetbol y futbol en las ramas varonil y femenil, con una participación estimada de más de 25 equipos por disciplina.

Escalante Suárez explicó que uno de los principales requisitos para participar será acreditar la pertenencia a un pueblo originario, debido al carácter del encuentro y al objetivo de fortalecer la representación comunitaria.

Los equipos interesados deberán integrarse y registrarse a través de los medios oficiales del Instituto Municipal del Deporte de Juárez, además de poder acercarse a la regidora coordinadora de la Comisión para conocer las bases de participación.

Respecto a jugadores originarios de otros estados, el funcionario aclaró que el torneo tiene carácter estatal; sin embargo, podrán participar quienes radiquen en Chihuahua y acrediten su pertenencia a un pueblo originario.

La organización contempla mecanismos para verificar la procedencia y pertenencia de las y los jugadores, con apoyo de las propias comunidades, debido a que estas conocen a sus integrantes.

La inscripción será gratuita y el Gobierno Municipal cubrirá diversos apoyos para facilitar la participación de los equipos, entre ellos transporte, gasolina, alimentación, hidratación, balones, uniformes, playeras y material deportivo.

También se contempla la entrega de medallas, trofeos y premios en efectivo para las y los participantes del Torneo Estatal de Pueblos Originarios.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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