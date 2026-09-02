Impulsan jornada cultural para adultos mayores en el Centro Cultural de las Fronteras

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Adultos mayores de la colonia Fronteriza 2 participaron en actividades recreativas, educativas y de convivencia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personas adultas mayores del Consejo de la colonia Fronteriza 2 participaron en una jornada cultural, recreativa y educativa en el Centro Cultural de las Fronteras, como parte de las actividades promovidas por la Dirección General de Centros Comunitarios.

Durante la visita, las y los asistentes conocieron parte de la historia y conformación del recinto, mediante una charla introductoria en la que se les explicó la relevancia del espacio cultural.

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Posteriormente, el grupo compartió un almuerzo en la cafetería del Centro Cultural de las Fronteras y participó en una actividad de jardinería, diseñada para fomentar la convivencia y el aprendizaje práctico.

Como parte de la dinámica, los adultos mayores pintaron pequeños recipientes, los llenaron con tierra y sembraron distintas hortalizas, entre ellas calabaza, chile y pepino.

La actividad permitió que las y los participantes compartieran sus experiencias y conocimientos sobre el cuidado de las plantas, además de fortalecer la convivencia entre integrantes del consejo vecinal.

La jornada concluyó con una visita a la sala audiovisual, donde observaron material relacionado con el cuerpo humano y la importancia de su cuidado, así como cortometrajes con mensajes de reflexión y aprendizaje.

“Buscamos que nuestros adultos mayores tengan espacios donde puedan convivir, aprender y disfrutar de nuevas experiencias”, señaló Luis Fernando Rodríguez Giner, director general de Centros Comunitarios.

El funcionario agregó que este tipo de actividades permiten fortalecer los vínculos entre las personas adultas mayores y ofrecerles alternativas para mantenerse activas y participativas dentro de la comunidad.

Rodríguez Giner reiteró que la Dirección General de Centros Comunitarios continuará impulsando actividades dirigidas a este sector de la población, con el objetivo de promover su bienestar, participación social y acceso a espacios de convivencia, cultura y aprendizaje.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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