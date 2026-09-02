Será Ciudad Juárez sede de clínica elite de luchas asociadas

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La capacitación se realizará el lunes 7 de septiembre en el complejo deportivo de la UACJ, con entrenadores de trayectoria nacional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ciudad Juárez será sede de una Clínica de Luchas Asociadas el próximo lunes 7 de septiembre, en el complejo deportivo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), donde participarán atletas, entrenadores y personas interesadas en esta disciplina.

La actividad estará a cargo de los entrenadores Alexis Olvera Magallanes y Nasario Suaste Torres, considerados referentes técnicos dentro de las luchas asociadas por su trayectoria deportiva y formativa.

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El evento se desarrollará en formato intensivo, de 4:00 de la tarde a 8:00 de la noche, con el objetivo de fortalecer la preparación de quienes practican esta disciplina en la región fronteriza.

De acuerdo con la información difundida, la clínica busca elevar el nivel técnico del pancracio amateur en Ciudad Juárez, mediante una jornada dirigida tanto a principiantes como a deportistas con experiencia.

Alexis Olvera Magallanes es exatleta de selección nacional y forma parte de una dinastía vinculada a la lucha olímpica en México. Cuenta con más de 20 años de experiencia y ha sido reconocido en dos ocasiones con el Premio Estatal del Deporte.

Su trayectoria incluye la proyección de atletas hacia campamentos preolímpicos, panamericanos y competencias mundiales, además de medallas de oro obtenidas en el circuito nacional universitario.

Por su parte, Nasario Suaste Torres es especialista en el estilo grecorromano y fue el primer luchador mexicano en clasificar a un Campeonato Mundial Universitario, celebrado en Goiânia, Brasil.

El boleto a dicha competencia lo obtuvo tras coronarse en la Universiada Nacional, y actualmente se desempeña como head coach y formador de selecciones estatales.

La clínica estará abierta al público en general y fue diseñada para personas que buscan iniciar desde cero en la disciplina, así como para luchadores con experiencia que desean perfeccionar su técnica.

El seminario tendrá un costo de recuperación. Las personas interesadas en asegurar su lugar o solicitar mayor información podrán comunicarse con la presidenta de la Liga Municipal de Luchas Asociadas, Paulette Sandoval.

También se podrán pedir detalles mediante mensaje privado en las páginas oficiales de la Liga Municipal de Luchas Asociadas y de Lucha Universitaria UACJ.

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