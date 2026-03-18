Atienden a más de 10 mil juarenses en módulo estatal de Pueblito Mexicano

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Centro de Información facilita trámites y orientación durante primer bimestre de 2026.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de la Función Pública (SFP) reportó la atención de 10 mil 954 personas en el Centro de Información ubicado en el edificio de Pueblito Mexicano, durante el primer bimestre de 2026.

El espacio brinda orientación sobre trámites y servicios del Gobierno del Estado, además de apoyo en la impresión de documentos y gestión inicial de procesos administrativos.

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De acuerdo con la dependencia, los servicios más solicitados corresponden a trámites del Registro Civil, generación de citas para licencias de conducir y asesoría en temas de Recaudación de Rentas.

“Se busca ofrecer una atención ágil, cercana y de fácil acceso para la ciudadanía”, se informó.

Entre las atenciones destacadas se encuentran un promedio mensual de mil 189 gestiones relacionadas con el Registro Civil, así como la programación de más de 300 citas para la expedición de licencias de conducir.

Asimismo, se realizaron trámites vinculados a la CURP, consultas sobre adeudo vehicular y más de mil asesorías en temas de recaudación.

Las autoridades señalaron que este módulo permite reducir tiempos de espera y simplificar procesos administrativos, al concentrar distintos servicios en un solo punto de atención.

El Gobierno del Estado indicó que este tipo de espacios forman parte de una estrategia para mejorar la atención ciudadana y facilitar el acceso a servicios públicos en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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