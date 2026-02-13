Exige Óscar Avitia frenar riesgos por explosivos en poniente de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Presenta exhorto para revisar operaciones de ASPA y proteger a familias de Los Ojitos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local Óscar Avitia Arellanes, junto con integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, presentó un exhorto ante el Congreso del Estado para que autoridades municipales, estatales y federales intervengan ante las operaciones de extracción de materiales realizadas por la empresa Asfaltos y Pavimentos de Ciudad Juárez (ASPA) en el poniente de la ciudad.

El legislador recordó que desde hace aproximadamente cinco años vecinos de la colonia Los Ojitos y zonas aledañas han reportado afectaciones derivadas del uso de explosivos en un área cercana a la Sierra de Juárez y al Camino Real, lo que, aseguró, ha generado daños estructurales en viviendas y planteles educativos.

De acuerdo con lo expuesto, los habitantes han denunciado grietas en muros, fisuras en losas y ruptura de vidrios, además de estruendos constantes que, señalan, ponen en riesgo su integridad física y su patrimonio.

Avitia Arellanes advirtió que las vibraciones continuas podrían tener impactos acumulativos tanto en la infraestructura como en la salud de la población, incluyendo afectaciones psicológicas por el miedo constante, así como posibles efectos ambientales derivados del ruido y las emisiones en zonas habitacionales.

En el exhorto se solicita a la V Zona Militar verificar el cumplimiento de las normas federales en el uso y manejo de explosivos por parte de la empresa. También se pide a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Dirección de Ecología Municipal evaluar posibles daños ambientales.

Asimismo, se plantea que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios analice los efectos en la salud pública; que la Dirección de Protección Civil Municipal inspeccione riesgos estructurales en las viviendas afectadas; y que la Fiscalía General del Estado dé seguimiento a denuncias ciudadanas y garantice la reparación integral del daño.

“Ninguna actividad económica debe realizarse a costa de la seguridad de nuestra gente”.

El exhorto será turnado a las instancias correspondientes para su análisis y eventual atención, en un contexto de reclamos vecinales por el impacto de actividades extractivas en zonas urbanas de la frontera.

