La Pugna entre Sindicalismo Charro y los Charritos en Ciudad Juárez

…POR EL BOTÍN DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR MAQUILADOR

A partir de la última reforma a la Ley Federal del Trabajo, vigente a partir del 1 de mayo de 2019, y cuyos objetivos primordiales fueron permitir el ejercicio de la libre sindicalización de los trabajadores del país a sindicatos auténticos que defendieran sus derechos para obtener mejores salarios y prestaciones, y que el control de los Tribunales laborales salieran de las manos de los gobiernos de los Estados, porque tanto estos como aquellos y las empresas, siempre encontraron la forma de mantener el control de la clase trabajadora para precarizar las relaciones obrero-patronales, el fracaso de las buenas intenciones es más que evidente a cinco años de la vigencia de la Ley, ante un gobierno federal, que le apostó a apoderarse de la estructura política del PRI, y de la derrama económica que los sindicatos corporativistas del país generan.

Surgieron, a partir de la reforma a la Ley, la competencia de los grandes charros sindicales agrupados en la CTM, CROC y CROM, la CATEM y el SINDICATO MINERO, en las filas de MORENA y el gobierno federal, colocando a sus representantes como Senadores plurinominales. Ahora, las viejas centrales priistas y las de morena, forman parte de un todo, son una unidad poderosa, que promete trabajar arduamente en favor de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, aunque sean los principales representantes de la opresión y el fraude en contra de los intereses de los trabajadores del país.

Lo cierto, es que la Secretaria del Trabajo y Previsión Social ha realizado muy pocos esfuerzos para dar a conocer los derechos de libre sindicalización a los trabajadores del país, y como en Ciudad Juárez, las empresas estuvieron por años en la corrupción total de la mano de la CTM firmando contratos colectivos de protección patronal que quedaron sin efectos a partir de su falta de legitimación porque los trabajadores ni siquiera los conocían. El campo esta virgen para una guerra campal entre los sindicatos extorsionadores avalados por las empresas, los que no cuentan con su apoyo, y los sindicatos independientes con serias intenciones de mejorar los salarios y condiciones de trabajo, y que por supuesto, las empresas, tampoco quieren, porque terminaría la precarización de las relaciones obrero-patronales, en demérito de sus capitales y a favor de la clase trabajadora.

Al respecto, menudo lio se traen en la empresa AKWEL JUAREZ MEXICO, antes CADIMEX, en la que, algunos trabajadores alegan que el Sindicato Nacional de Trabajadores y empleados Especializados, Conexos y Similares, de la República Mexicana (SINATAM), que se dice afiliado a CTM, falsificó sus firmas para obtener la Constancia de Representatividad ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Las intromisiones y violaciones generadas por la empresa son apoyadas por el célebre Prof. Diaz Monárrez, representante local de la CTM, y solapador de las injusticias que se comenten por esa empresa y otras, en contra de los trabajadores del sector maquilador.

Alegan los trabajadores, que, al parecer, el asunto es viejo, y nadie le tomó importancia hasta que en días pasados, estalló la huelga. Aparentemente, desde el mes de junio se obtuvo la constancia de representatividad de los trabajadores por el sindicato proveniente de CDMX, y pésimamente asesorada, la empresa decidió empezar una batalla abierta hasta con amenazas a sus trabajadores para que se afiliaran al sindicato “local” representado por el Prof. Jesús José Diaz Monárrez, llamando a quien obtuvo la constancia, “el chilango”.

Fue lo de siempre, aunque ahora lo nieguen: “firme aquí para afiliarlo al sindicato de la empresa, al otro no lo conocemos”, “si quieres conservar tu trabajo tienes que afiliarte al sindicato local, te vamos a mejorar prestaciones si te afilias con el profe, aunque el salario no, porque ese ya está muy alto.”

Ante una autoridad muda, tanto a nivel federal como estatal, los trabajadores están en un completo estado de indefensión respecto de sus derechos, ya perdieron la cuenta de cuántos documentos les ha hecho firmar la empresa, para manipularlos contra el sindicato centralista Los trabajadores, no quieren pertenecer ni al sindicato patrocinado por la empresa, ni a aquel otro que dicen, “les falsificó sus firmas en documentos oficiales para poder firmar contrato colectivo de trabajo con la empresa.”

Hace un par de días, se violó el estado de huelga por parte de la empresa, utilizando a sus trabajadores, a los que tienen controlados mediante grupos de WhatsApp creados por sus supervisores de producción, utilizando sus datos personales privados. Ahí les informaron que podían ejercer su derecho de trabajar contra las banderas rojinegras y candados que los huelguistas instalaron en la planta para resguardar los bienes, como lo ordena la Ley. “Si no se presentan a trabajar, no habrá pago de salarios, ahorro ni aguinaldos” (a días de las fiestas decembrinas). “El que no se presente perderá su trabajo.” Según dicho de los testigos, una treintena de trabajadores apoyados por la empresa y el “sindicato local” violaron el Estado de Huelga, rompieron cadenas, quitaron banderas y entraron a laborar, y el día de hoy, los supervisores están urgiendo a los trabajadores para que se presenten, y por otra parte, su representante legal, declarando, como si le fuéramos a creer que la empresa no tienen nada que ver con la intromisión, cuando está mandando al servicio especial de transporte concesionado por la empresa para recoger a los trabajadores en las rutas establecidas de su casa a la empresa.

En tierra de nadie se convertirá Ciudad Juárez si los empresarios y sus representantes se siguen negando a la libre sindicalización de sus empleados, a que son ellos, los trabajadores y nadie más, quienes deben decidir si quieren sindicalizarse o no, y el sindicato al que quieren pertenecer.

Los organismos patronales, están acelerando con la CTM la afiliación obligada de sus trabajadores a los sindicatos afiliados a la confederación o registrando sindicatos de empresa dirigidos por abogados y personal de confianza de las maquilas para mantener a los trabajadores en las precarias condiciones en que se encuentran hasta hoy, ante una autoridad negligente que deja que las empresas violen la Ley de forma descarada, y de todo lo que está pasando, estamos enterados todos, menos los más afectados, que son los trabajadores de Ciudad Juárez, y el resto del país.

Salve Dios a la clase obrera, porque entre intereses de empresarios y gobiernos, no obtendrán justicia jamás.

Susana Prieto Abogada y Contadora Pública. Defensora de los derechos laborales de miles de trabajadores en Ciudad Juárez y Matamoros litigando desde el ámbito laboral. Diputada emanada de Morena, luego independiente, en la LXV Legislatura; comprometida con la reforma laboral y el desarrollo municipal. Promotora de origen de la Jornada Laboral de 40 Horas.