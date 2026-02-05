Movil - LB1A -
febrero 5, 2026
Atiende Protección Civil incendio en vivienda de la colonia Lucio Cabañas

POR Redacción ADN / Agencias
El siniestro se extendió a dos vehículos; tres personas resultaron lesionadas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil atendió un incendio registrado en un domicilio de la colonia Lucio Cabañas, el cual se propagó a dos vehículos estacionados en la parte frontal de la vivienda, generando la movilización de cuerpos de emergencia.

Para el control y extinción del fuego fue necesaria la intervención de tres máquinas extintoras, con lo que se logró contener la situación y evitar mayores daños en inmuebles aledaños y en la zona.

De acuerdo con el reporte oficial, tres personas resultaron lesionadas, quienes recibieron atención médica en el lugar por parte de socorristas de la Cruz Roja Mexicana, sin que se informara su traslado a hospitales.

Una vez sofocado el incendio, personal de Protección Civil realizó labores de enfriamiento y verificación, con el objetivo de descartar riesgos adicionales y garantizar la seguridad del área afectada.

La dependencia exhortó a la ciudadanía a mantener libres de materiales inflamables las áreas cercanas a viviendas y vehículos, así como a reportar de inmediato cualquier emergencia al número 911, para permitir una atención oportuna y reducir riesgos a la población.

REPORTAJE ESPECIAL
A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

