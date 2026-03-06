Atiende Municipio petición de niños “Takataka” y mejora iluminación en parque de la colonia 16 de Septiembre

Publicidad - LB2 -

Retiran poste que obstruía cancha y colocan nuevas luminarias para fortalecer actividades deportivas en el sector.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez atendió la solicitud de un grupo de niños conocido como “Takataka” y realizó trabajos para mejorar la iluminación y las condiciones de un parque en la colonia 16 de Septiembre, donde un poste de luz obstruía las actividades deportivas.

La intervención se realizó luego de que los menores difundieran en redes sociales un video solicitando apoyo, situación que derivó en la instrucción del alcalde Cruz Pérez Cuéllar para revisar el caso y mejorar el espacio público.

El director general de Servicios Públicos Municipales, César Tapia Martínez, explicó que la administración municipal mantiene como prioridad la recuperación de espacios públicos y el impulso al deporte, especialmente en áreas utilizadas por niñas, niños y jóvenes.

Durante la intervención, personal de Alumbrado Público retiró el poste que se encontraba en medio del campo y realizó la instalación de nueva infraestructura para mejorar la iluminación del lugar.

El titular de la dependencia, Abraham Espitia, señaló que escuchar y atender las solicitudes ciudadanas es fundamental, particularmente cuando se trata de espacios utilizados para actividades deportivas y recreativas por menores de edad.

De acuerdo con el coordinador operativo de Alumbrado Público, Juan Huerta, en el sitio se instalaron dos arbotantes dobles con sus bases, aproximadamente 50 metros de cableado y seis luminarias de 80 watts, además de ampliar la cobertura de iluminación hacia el parque contiguo.

“Yo los empecé a juntar para que se distrajeran y estuvieran enfocados en el deporte. Aquí lo que queremos es que hagan deporte y no se involucren en la delincuencia o en las drogas”.

El fundador del grupo “Takataka”, Ángel Yahir Urquizo Guardado, explicó que el equipo está integrado por niños y adolescentes de entre 10 y 15 años del sector poniente, quienes utilizan el parque para jugar fútbol y realizar actividades recreativas.

Durante los trabajos también participó la Dirección de Parques y Jardines, que realizó labores de limpieza general y poda de árboles, con el objetivo de fortalecer la recuperación del espacio público.

Vecinos del sector señalaron que la nueva iluminación mejora las condiciones de seguridad en el parque, además de permitir que niñas, niños y jóvenes continúen utilizando el espacio para la práctica deportiva y la convivencia comunitaria.

