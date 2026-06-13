Atiende Limpia reporte ciudadano por acumulación de basura en parque de Morelos IV

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Cuadrillas municipales realizaron labores de limpieza tras una denuncia vecinal en un espacio público del sector.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Dirección de Limpia atendió un reporte ciudadano relacionado con la acumulación de residuos en un parque ubicado sobre la calle Fortín de la Soledad, en la colonia Morelos IV, donde se realizaron trabajos de saneamiento para recuperar las condiciones del espacio público.

De acuerdo con información proporcionada por vecinos del sector, gran parte de la basura encontrada correspondía a hojas de cuadernos que presuntamente fueron arrojadas en el lugar por estudiantes de un plantel educativo cercano.

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Las cuadrillas municipales acudieron al parque para efectuar labores de recolección y limpieza, con el objetivo de mantener el área en condiciones adecuadas para el uso y convivencia de las familias de la zona.

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, señaló que la dependencia da seguimiento a los reportes ciudadanos relacionados con la presencia de basura en espacios públicos y áreas verdes de la ciudad.

“Es importante que todos colaboremos en el cuidado de los parques y espacios de convivencia para conservarlos limpios y en buenas condiciones para la comunidad”, indicó el funcionario.

La dependencia municipal hizo un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar residuos en parques, camellones y áreas recreativas, así como reportar cualquier situación que afecte la imagen urbana o el estado de los espacios públicos.

Autoridades municipales destacaron que la conservación de parques y áreas verdes requiere de la participación conjunta entre gobierno y ciudadanía para prevenir la acumulación de desechos y promover entornos más seguros y agradables.

Asimismo, reiteraron la importancia de fomentar hábitos de limpieza y responsabilidad social, especialmente entre niñas, niños y jóvenes, para fortalecer el cuidado del entorno y preservar los espacios destinados a la convivencia comunitaria.

La Dirección de Limpia informó que continuará atendiendo reportes ciudadanos como parte de las acciones permanentes para mejorar la imagen urbana y mantener en óptimas condiciones los espacios públicos de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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