Atiende Limpia parque en el bulevar Juan Pablo II tras reporte ciudadano

Publicidad - LB2 -

Cuadrillas retiraron acumulación de basura en área recreativa frecuentada por familias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Dirección de Limpia del Municipio realizó labores de saneamiento en un parque ubicado en el cruce del bulevar Juan Pablo II, Libramiento Regional y Litógrafos, tras recibir un reporte ciudadano por acumulación de basura en el lugar.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que los residuos habían sido acumulados por una persona en situación de calle, lo que provocó saturación del espacio y afectaba a los vecinos que acuden de forma frecuente al área recreativa.

- Publicidad - HP1

Las cuadrillas municipales retiraron los desechos y limpiaron el área, con el objetivo de recuperar las condiciones del parque y permitir nuevamente su uso por parte de la comunidad.

El funcionario señaló que el sitio registra una importante afluencia de familias, por lo que era necesario liberar el espacio para mantenerlo en condiciones adecuadas para actividades recreativas.

Tras concluir las labores, el parque quedó nuevamente habilitado para el uso de los vecinos, quienes utilizan el lugar para la convivencia y el esparcimiento.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.