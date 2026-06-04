Atiende JMAS dos hundimientos en calles de Fovissste Chamizal

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Los daños fueron ocasionados por fallas en la red sanitaria y no por las lluvias recientes, informó la dependencia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez informó que atendió dos hundimientos registrados en el fraccionamiento Fovissste Chamizal, los cuales fueron originados por afectaciones en la infraestructura del sistema de alcantarillado sanitario.

El primer incidente se presentó en la calle Río Brasas, donde personal del Departamento de Alcantarillado realizó una excavación para localizar la falla en la red de drenaje. Como parte de los trabajos se instalaron dos metros de tubería sanitaria nueva y se reparó una descarga domiciliaria.

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El segundo caso ocurrió en la calle Río San Lorenzo, donde una inspección técnica permitió identificar daños en una descarga sanitaria. Para solucionar el problema se repusieron cuatro metros de tubería de drenaje.

La descentralizada precisó que ambos hundimientos estuvieron relacionados con deterioros en la red de alcantarillado y descartó que fueran consecuencia de las lluvias registradas en los últimos días.

Respecto a las afectaciones derivadas de las precipitaciones ocurridas durante la noche del miércoles, la dependencia reportó únicamente un hundimiento adicional en el cruce de las calles Venezuela y Municipio Libre.

La JMAS indicó que este punto ya se encuentra bajo supervisión y será atendido por cuadrillas especializadas para evitar riesgos a la población y restablecer las condiciones de seguridad en la zona.

La dependencia señaló que mantiene un monitoreo permanente de la infraestructura hidráulica y sanitaria de la ciudad, con el objetivo de detectar y atender oportunamente cualquier incidencia que pudiera afectar la prestación de los servicios públicos.

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